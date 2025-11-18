「轉角新視界—西門町美國街塗鴉藝術計畫」成果發表

公共藝術結合AR 西門町「美國街」華麗轉身

曾被視為城市角落的西門町「美國街」，在過去曾是臺灣街頭文化的起點，孕育了滑板、塗鴉和街舞等次文化。由臺北市文化局指導，透過台北藝青會主辦的「轉角新視界—西門町美國街塗鴉藝術計畫」的推動，將美國街廢棄房屋外牆的老舊塗鴉牆體重新塑造，為臺北市街頭藝術地標呈現出更多元的風格與意義。

「轉角新視界」匯集了COLASA、FLEKS、VASTAR三位塗鴉藝術家進行創作，他們以多元風格並結合科技手法進行創作，共同展現了現代城市文化衝突與融合的生命力。成果發表會特別播放塗鴉牆拆除重建以及藝術家創作過程的紀錄片，紀錄了藝術家們從無到有、克服挑戰的創作歷程。

此外， 塗鴉藝術家Colasa還結合了AR科技，掃瞄塗鴉牆解說板上的QR code即能用特定的app在手機上看到靜態塗鴉牆瞬間變成動態，跳動的色塊會形成非常有趣且抽象的西門町街景；另外，在塗鴉牆旁也設置了客製手機殼的機器，遊客在塗鴉牆拍照之餘，還能即時將照片印製成手機殼成為最佳紀念品。