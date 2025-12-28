公共藝術《火我帶來囉！》民眾共創─原住民族文化於冬日暖陽中走入社區生活

記者許旗成/台南報導

為推廣原住民族文化並深化公共藝術與市民之間的連結，臺南市政府原住民族事務委員會於今（27）日安平地區「Tabe札哈木樂原」舉辦公共藝術作品《火我帶來囉！》民眾參與活動，臺南市政府原民會主委白惠蘭 Salau Kaljimuran與現場民眾一同彩繪；本次活動由創作者藝術家杜寒菘帶領民眾使用油漆滾輪進行貓頭鷹主題繪製，邀請親子家庭與社區居民在冬日暖陽中，共同參與藝術創作，拉近公共藝術與市民之間的距離，讓文化不只是被觀看，而是能被共同創作與感受其蘊含的生命力與自然觀。

市長黃偉哲指出，臺南是一座重視歷史記憶與文化多元的城市，原住民族文化是城市重要且珍貴的文化資產。透過公共藝術結合民眾參與的方式，不僅能讓文化走入城市公共空間，也能讓市民在親身體驗中更加認識，進一步建立對土地與多元族群的尊重與認同，更為明年即將開幕的「Tabe札哈木樂原」注入濃厚的原住民族文化底蘊，打造兼具文化象徵性與故事性的建築與特色空間。

臺南市政府原民會主委白惠蘭 Salau Kaljimuran 於活動中表示，安平地區匯聚了來自不同族群的原住民族人，呈現出多元而豐富的文化樣貌。本次公共藝術作品即以城市記憶與族群交會為背景，透過小男孩與山林動物的形象，象徵原住民族文化在當代城市中的延續，並結合取火神話，訴說人與自然萬物彼此相依的關係。



本次上、下午等二場活動民眾參與踴躍，使公共藝術不僅是展示於城市空間中的作品，更在參與中建立情感連結，臺南市政府原民會未來將持續透過公共藝術與民眾參與計畫，讓原住民族文化以更貼近生活的方式，在城市中持續發聲與傳承。