公共負擔規則非適用所有移民 3類人可豁免

聯邦政府近日再次提議調整「公共負擔」相關規則，引發移民社區關注。根據Politico報導，國土安全部已提出擬議版本，計畫撤回現行規則，並在日後發布新的審查指引。若最終實施，移民官在評估綠卡申請時將擁有更大的裁量空間。目前該提案仍在徵詢意見階段。

南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）健康計畫總監盧慧嘉（Connie Lo）表示，此次調整的核心在於取消過去較為明確的審查項目列表，改由移民官自行判斷申請人是否可能依賴政府支持。她指出，在缺乏明確界定的情況下，各類公共服務或健康項目皆可能被納入考量，使審查結果更具彈性也更難預測。

廣告 廣告

盧慧嘉指出，公共負擔規則並非適用於所有移民。難民、庇護申請人及T簽證受害者等族群本就免於相關審查；綠卡持有人與美國公民也完全不受影響。她指出，許多民眾之所以感到不安，主因是不確定自己是否屬於審查對象，而政策訊息一旦出現變動，更容易引發誤讀。

她表示，當審查標準變得模糊，申請人也更難判斷自身是否會被視為公共負擔。「若移民官可依個案認定不同因素，審查就不像以往那樣可預測。」她說，申請人的健康狀況、長期照護需求等條件，都可能成為推估依賴政府的考量因素。

她也回顧公共負擔規則在2019年的重大調整。當時政府首次將聯邦醫療補助（Medicaid，俗稱白卡）納入公共負擔考量，引發移民家庭廣泛反應。根據凱瑟家庭基金會（KFF）研究，當年全美約有200萬至470萬名符合資格的移民與其子女因此退出白卡或兒童健康保險計畫（CHIP）。

她認為，這次擬議規則的涵蓋面比2019年更廣，不確定性也更高。「若沒有明確界定，民眾就更難確認自己的情況是否會被視為風險。」

盧慧嘉提醒，目前公布內容仍是擬議版本，後續仍需經過行政程序及可能的法律挑戰，最終形態尚未確定。她建議民眾先確認自身是否屬於公共負擔審查範圍，若仍不確定，應向可信任的專業機構或移民律師尋求協助。

她表示，政策資訊的透明度直接左右社區反應。「即使未來規則有所變動，民眾仍需要依據準確資訊做判斷，而不是在訊息並不清楚時，就自行推斷可能受到影響。」

更多世界日報報導

超市華人金店遭蒙面盜持槍搶劫 保安早嚇跑

多數大型零售商 感恩節當天不營業 梅西百貨等黑五提前開張

華人摸黑出門 輾轉2班公車、排隊5小時 為領「救命」食物