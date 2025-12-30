公共運輸場站餐飲稽查 北車「彌生軒」、基隆「泰舍」飲料腸桿菌超標

公共運輸場站人潮聚集，周邊餐飲衛生安全備受關注！食藥署今天公布公共運輸場站內外餐飲業最新稽查結果，基隆碼頭周邊的泰式餐廳「泰舍基隆店」泰式奶茶，及台北車站微風商場的知名日式餐廳「YAYOI彌生軒」宇治玉露抹茶（去冰）均檢出腸桿菌科超標，且複檢不合格，各被處3萬元罰鍰。

（圖／食藥署提供）

為提升公共運輸場站內部及周邊餐飲衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署於今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，今天公布稽查結果。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，這次專案共查核129家，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法處辦，總計裁處15萬元整。有關違規樣態，劉芳銘說明，食藥署在9月1日前往稽查，花蓮縣力錡餐館（迷途鯨魚）被查獲貯存逾期「匈牙利紅椒粉」1包（有效日期為114年3年21日，已開封），依法開罰6萬元。至於台北市百馥餐飲店（牛有廖），則是豆腐被檢出防腐劑苯甲酸每公斤0.52g，違反不得檢出規定，挨罰3萬元。

（圖／食藥署提供）

劉芳銘指出，這次有2家餐廳的自製飲品都被發現腸桿菌科超標，分別是基隆市米塔義廚股份有限公司（泰舍基隆店）、台北市台灣富禮納思股份有限公司（YAYOI彌生軒微風車站）。劉芳銘表示，因爲複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，依法開罰各3萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。