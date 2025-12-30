公共運輸場站餐飲稽查 日式餐廳、泰式料理上榜

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）車站等地人潮聚集，食藥署今天公布站內外餐飲業最新稽查結果，知名日式餐廳、泰式料理上榜，違規原因都是自製飲品腸桿菌科超標，且複檢不合格，總共開罰新台幣6萬元。

為提升公共運輸場站內部及周邊餐飲衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署於今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，結果今天公布。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘今天告訴媒體，這次專案共查核129家，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法處辦，總計裁處15萬元整。

有關違規樣態，劉芳銘說明，食藥署在9月1日前往稽查，花蓮縣力錡餐館（迷途鯨魚）被查獲貯存逾期「匈牙利紅椒粉」1包（有效日期為114年3年21日，已開封），依法開罰6萬元。至於台北市百馥餐飲店（牛有廖），則是豆腐被檢出防腐劑苯甲酸每公斤0.52g，違反不得檢出規定，挨罰3萬元。

這次有2家餐廳的自製飲品都被發現腸桿菌科超標，分別是基隆市米塔義廚股份有限公司（泰舍基隆店）、台北市台灣富禮納思股份有限公司（YAYOI彌生軒微風車站）。劉芳銘表示，因爲複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，通通依法開罰各3萬元。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。（編輯：陳清芳）1141230