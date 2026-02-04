公共運輸績優業者、優良駕駛表揚

交通局長王銘德（右三）四日表揚一一四年大台南公共運輸優良駕駛。

（記者盧萍珊攝）

記者盧萍珊∕麻豆報導

「一一四年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」四日在曾文市政願景園區舉行，共有公車及計程車優良駕駛二十一人、十三家年度評鑑績優業者受獎。

今年以「承載幸福、點亮旅途」為主軸，由市長黃偉哲頒獎表揚獲獎駕駛與單位，獲獎者由業者、公會、工會推薦和民眾票選，有公車優良駕駛十三人、計程車優良駕駛七人及特殊服務獎一人，每人一萬二千元獎金為六都之最。

榮獲「特殊服務獎」是佳里區小黃公車駕駛長黃明進，平時接送乘客購物、訪友、就醫外，也主動關懷多名失智症、行動不便及高齡長者，熟記其就醫、回診及領藥需求，並耐心協助上下車與輪椅收放，甚至陪同等候至深夜，成為乘客最安心的依靠。去年七月丹娜絲風災造成部分地區停電停水，黃明進也主動準備餐食與飲用水送至長者家中，展現公共運輸「以人為本」的服務精神與溫度。

獲選優良駕駛的大台南公車綠幹線玉井線興南客運女駕駛曾惠妙，父親、伯父、叔父、舅舅、表哥等曾有多達七人同時期都在興南客運擔任駕駛長，堪稱公車司機家族，熱愛公車駕駛的她，對協助山區民眾搭車需求感到驕傲。

黃偉哲表示，透過公開表揚，肯定和鼓勵績優從業人員，讓社會看見公共運輸從業人員的專業價值，樹立優質服務典範，並給予實質鼓勵。