《公共電視法》修正案刪可延任條款 林宜瑾：藍白要聯手關掉公共電視

明天立法院協商《公共電視法》修正案，立委林宜瑾批評藍白聯手關掉公共電視。（圖／林宜瑾辦公室提供）

民眾黨立院黨團提出《公共電視法》修正案，刪除「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」的規定，民眾黨團總召黃國昌明天召集朝野協商，最快周五就能三讀。今天(17日)民進黨立委林宜瑾發文表示，明天的協商只是過水，故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用，批藍白修法是「關公視惡法」以此癱瘓公視，「藍白要聯手關掉屬於全民的公共電視了。」

民眾黨團與國民黨立委羅智強等人提出《公共電視法》修正案。民眾黨團版直接刪除「董事任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」的規定；羅智強版則增加不得延長職務的規定，包含未於任期屆滿六個月前，依第十三條規定提名等。

藍白兩案日前均以逕付二讀，黃國昌明天下午2時30分召集朝野協商。由於民眾黨團版本已過協商冷凍期，最快周五就能三讀。

對此，林宜瑾發文表示，明天藍白要聯手關掉屬於全民的公共電視，她說藍白威脅刪光公視預算的提案被全民怒火擋下後，根本不思反省，如今直接跳過實質審查程序，連討論都沒討論就讓「關公視惡法」逕付二讀，明天就要過水協商。

林宜瑾表示，公視董事人選歷屆的難產已非新聞，尤其在歷經大法官及NCC委員人選遭在野黨封殺、羞辱的高度政治化操作後，須經跨黨派「審查委員會」認可的制度性規範，宛如一道高不可攀的門檻。於此情況下，有任何潛在被提名人拒絕成為政治攻防下陪襯都是再正常也不過的。但是，藍白兩黨卻抓住這項困境大作文章，意圖藉此癱瘓公視。

林宜瑾表示，在現行《公共電視法》的規定中，為防止公視因新任董事尚無法選出就停擺，有一項具彈性的設計，就是在董事任期屆滿但未及改聘時，延長其董事職務至新聘董事就任為止。但是藍白偷偷摸摸、未經討論就要過水的修法版本，卻故意讓公視新任董事一旦未及選出，就直接沒有董事可用，這就是藍白要聯手關掉屬於全民的公共電視。

林宜瑾批評，藍白癱瘓公視但是卻妄想復活中天? 「在野黨的噁爛勾當到底圖謀什麼?」這已經不是抹黑、抹紅的問題了，「在野黨就是黑！就是紅！」

另外，明天立法院司法及法制委員會原本邀請法務部長等人就「綠能弊案肅貪成效、綠能發展之法制策進與防弊」進行專題報告，並備質詢。然而在卓榮泰決定不副署財劃法之後，召委翁曉玲變更議程，邀請總統府院秘書長等人就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告並備質詢。



