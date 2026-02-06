公務人員年終今入帳 「保底1.5個月」符合這條件多領1個月

公務人員年終6日入帳，圖為新台幣紙鈔。廖瑞祥攝



農曆春節將至，軍公教人員年終工作獎金今（6日）發放，年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸。另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金；由於約7成5的軍公教人員考績可達甲等標準，可額外獲得1個月考績獎金。

公教人員的年終工作獎金發放日期在6日，一次性發給。軍職人員部分，由國防部依實際需要另行訂定發給日期，依據以往慣例，軍職人員的發放時間與公教人員相近。

軍公教年終工作獎金發給基準，是依據當年實際在職月數比例，1月31日以前已在職人員至12月1日仍在職者，發給1.5個月俸給的年終工作獎金；2月1日以後新進到職人員，如12月1日仍在職者，則按實際在職月數比例計支。

