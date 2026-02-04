公務人員年終2月6日入帳！ 約7成5可拿到2.5個月獎金

軍公教人員年終工作獎金將於6日發放，根據發放辦法，軍公教人員除了可領取1.5個月的年終工作獎金外，另有考績獎金可領，由於約7成5的軍公教人員考績可達甲等標準，可額外獲得1個月考績獎金，因此大部分軍公教人員合計可領取2.5個月的獎金。

新台幣。（示意圖／報系資料照）

依據2025年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定，2025年1月31日以前到職且於12月1日仍在職者，可領取完整的1.5個月年終工作獎金。至於2月1日以後各月份到職的人員，若12月1日仍在職，以及12月份到職且當月未離職者，將按實際在職月數比例計算發放，計算基準為12月份所支領的待遇。

廣告 廣告

公教人員的年終工作獎金發放日期為2026年2月6日，將一次性發給。軍職人員部分，由國防部依實際需要另行訂定發給日期，但依據以往慣例，軍職人員的發放時間與公教人員相近。

在考績獎金方面，依照相關規定，考績列為甲等者可領取1個月的考績獎金，約有7成5的軍公教人員符合此資格。考績為乙等者，考績獎金僅有0.5個月。若考績列為丙等，則無法領取年終工作獎金。

延伸閱讀

大陸不受理放棄國籍 李貞秀：請內政部去放棄看看

李貞秀曝放棄陸籍遭拒 邱垂正認了：曾告知內政部「陸配有困難」

陸配立委李貞秀國籍爭議 江怡臻：效忠民進黨才是台灣人