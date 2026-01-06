公務人員60歲即領退休金？退撫基金最新績效、規模曝光 年資條件一鍵試算

立法院朝野對立持續加劇，行政院針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議在新年持續延燒。今（2026）年元旦許多新制上路，最低工資將調升到月薪29500元、時薪196元，數度示警停砍公教年金案恐造成退撫基金提前破產的銓敘部，近日則在臉書分享公教人員的退休條件及年資。

府院定調對停砍公教年金法案提出釋憲及暫時處分，並交由憲法法庭裁決後，引發在野立委及退休軍公教團體不滿，國民黨立委翁曉玲質疑，法案已在去（2025）年12月26日公告施行，應停止調降公教退休所得替代率並回溯自2024年1月1日起適用，以及退休金按消費者物價指數（CPI）累計成長率調整，憲法法庭未做出判決前，相關機關應依法行政，不因聲請釋憲而停止執行法律，這是基本的法律明文規定。先前銓敘部曾示警，修法將造成退撫基金收支再度失衡，退撫基金的問題在於不足額提撥，若往前停止調降，公教基金用罄年度恐提早到3到4年。

退撫基金、 儲金、 公保準備金整體規模達1.8兆

銓敘部並於2日發布「主管退撫與公保財務運用情形」，數據顯示，截至2025年11月底，退撫基金、退撫儲金及公保準備金之整體規模合計1兆8481億元，​其中確定給付制部分​包含退撫基金1兆1684億元、公保準備金6733億元；確定提撥制為退撫儲金64億元。收益率方面，退撫基金​為13.42%、公保準備金為 15.13%，退撫儲金保守、穩健及積極等3​種投資類型分別為 4.23%、8.96%及 11.38%。另一方面，由於新年度最低工資及時薪皆進行調整，預估有240幾萬勞工有望受惠，銓敘部​元旦說明，公務人員退撫法令新一年度適用標準，​退休公務人員再任職務應停發月退休金，以及停辦優惠存款所定每月薪酬總額合計數標準，提高為2萬9500元。

退休指標數「90」 銓敘部提供線上試算器

另外，銓敘部除分享2026年退休可以支領月退休金條件外，也針對「今年是否已經可以領月退休金」進行說明。敘部指出，​一般公務人員退休部分為符合今年的法定起支年齡65歲且任職年資滿15年；若不符合法定起支年齡，但年滿60歲且年資＋年齡合計達到今年的指標數90，也可領取。危勞公務人員退休為任職滿15年且年滿55歲；原住民公務人員退休為任職滿25年且年滿60歲。另外，銓敘部也提供線上「公務人員退休金試算器」試算，​只要輸入出生日期和開始任公職時間等資料，即可試算有沒有符合領月退休金條件。

