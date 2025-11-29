公務員不再是熱門首選？國考報考人數驟減 考選部曝「3類科」最缺人

曾被視為鐵飯碗的公務人員職缺，近年因民意壓力增加，加上年金改革與待遇不及民間企業，國家考試報考人數大幅下降，部分技術類科甚至出現錄取名額不足。針對國考報考趨勢，考選部部長劉孟奇坦言，報考人數確實下降，但錄取不足的情況主要集中在特定技術類科，其中土木工程、機械及電力三類科合計占錄取不足總額的90％。

根據《壹蘋新聞網》報導，劉孟奇說明，國考中錄取不足的情況主要集中在三個類科，合計占全部不足額的9成以上。以113年度為例，全年度共有361個錄取名額不足，其中土木工程類科就占大部分，高考三級不足173個、普考57個，單一類科合計就佔63.8%。剩下的不足額大多集中在「機械」與「電力」兩類科，三類科合計佔所有不足額的約接近9成。

劉孟奇分析，這三類科均屬技術性科目，且市場需求強勁，與工程景氣及產業需求高度相關。當外界就業機會多時，公職職位相對難以吸引考生。

劉孟奇說明國考報名費調整原因

此外，劉孟奇也就115年度國考報名費調整作出說明。他指出，考選基金連年虧損，近三年累計虧損已達2.66億元，若不調整費率，預計116年上半年將無法支應考試成本。因此，115年度起將調整各項報名費用，平均漲幅約25.8%。

以高考三級為例，報考六科的費用將由1400元調漲至1800元，每科增加約300元。劉孟奇強調，此次調整是因應人事、電價及物價成本上升，並非追求盈餘，仍將維持「不以盈餘為目的」的原則，期望此調整在未來十年內不再變動。

