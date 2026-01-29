公務員中國旅遊遭盤查+2 陸委會：新進檢察官旅館被要求加微信

陸委會副主委暨發言人梁文傑。（資料照）

陸委會副主委暨發言人梁文傑日前曾揭露，我國公務員赴中國旅遊時，不僅通關期間遭盤查，中共國安人員還直接到下榻旅館找人，今（29日）在例行記者會上梁文傑再公布，本月有2名新進檢察官被類似手法對待，還被中共國安人員要求加微信，所幸檢察官機警拒絕，梁也藉此呼籲，即使是基層公務員赴中也切勿透露機關資料。

今（29日）梁文傑公布最新通報，本月有2名檢察官到中國河南旅遊，期間遭當地國安人員到下榻旅館盤查，一樣探詢服務機關、職位、兩岸共同打擊犯罪等資訊，中方還掌握兩名檢察官分發機關、任職時間等，更一度要求兩人加微信互通聯繫，幸好兩名檢察官皆有警覺，並拒絕對方要求。至於兩名檢察官手上是否有國安、共諜相關機敏案件，梁文傑表示，目前所知，都是新進檢察官，且未參與敏感案件。

梁文傑表示，公務員別因沒接觸國安機密或職等不夠高，就認為赴中國沒有風險，且公務員赴中遭約談、盤查等，都會讓中共持續建立我方公務機關資料庫。梁文傑指出，中共正利用我公務員缺乏風險意識、防備心等，不斷擴大對台滲透，為此呼籲全台公務員，赴中切勿透露機關組織資訊，若遇到異常，回台一定要依規定通報。

梁文傑曾在1月16日例行記者會中揭露，有8至9職等公務員赴中國旅遊時，入境通關被盤查，中共國安人員甚至直接到下榻旅館房內訊問，從職務內容、上司同事等資訊問起，同時也公布統計數據，2024年1月至2025年12月，國人赴中失聯、遭留置盤查或限制人身自由等共276人。即使如此，據交通部觀光數統計，2025年國人出國目的地，中國仍以超過300萬人次位居第二名。





