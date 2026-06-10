公務員今年有望加薪？人事總處回應了：預計8月前定案

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張秋元表示，6月8日已和教育部一同與公教團體代表開座談會溝通，目前正在收集意見，方案預計7月以前送行政院，8月以前定案。翻攝自國會頻道YouTube



立法院司法及法制委員會今日（6/10）排審國民黨立委翁曉玲、民眾黨團所提「軍公教人員待遇調整條例草案」。針對公務員今年是否加薪，行政院人事行政總處副人事長張秋元表示，6月8日已和教育部一同與公教團體代表開座談會溝通，目前正在收集意見，方案預計7月以前送行政院，8月以前定案。

公務員今年並未調薪，不過人事總處人事長蘇俊榮3月25日於立法院答詢時曾表示，正向行政院爭取另一次調薪機會。國民黨立委許宇甄今日質詢時追問進度，指出3月25日質詢時曾提到，去年經濟成長率高達8.68%，照理說今年該幫公務員加薪，當時人事長有說預備4月向行政院長卓榮泰報告、爭取今年度另一次加薪機會，副人事長則說6、7月會研擬相關方案，「現在進度如何？」

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張秋元回應，6月8日已和教育部一起與公教團體代表開座談會，目前正在收集意見，待收集完畢後，會連同原先蒐整的財經指標一起評估，再提方案到軍公教員工待遇審議委員會；通過後會將建議方案送行政院，預計7月以前定案。至於送行政院後何時拍板，則要配合中央政府總預算時程，8月以前會做決定，「總預算提出前會有定案」。

依據人事總處今日書面報告，人事總處作為軍公教待遇調整的幕僚作業機關，每年均蒐整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動、民間企業薪資水準及政府財政狀況等指標綜合評估，配合中央政府總預算編列時程擬具方案，提交待遇審議委員會審議後再提出建議。

人事總處表示，為強化調整機制，已研擬「軍公教人員待遇調整條例草案」，針對立法院併案審查所關切的調整項目、調整條件、公教團體代表等事項，均已納入條文，並完成評估、報送行政院，待行政院排入院會討論通過後，依程序送立法院審議。

針對立院關心院版草案送交行政院的時程，張秋元表示，2024年12月就已送出，但行政院要處理的案子很多，鑒於立法院朝野委員持續關切，人事總處一直有和行政院討論，會盡快將院版送至立法院。張秋元強調，這項法案很重要，評估得比較審慎，最近有密集反應，「我們會很快把這案子送過來」。不過許宇甄追問「行政院會都還沒排吧？」張秋元則未否認，僅稱「我們來努力」。

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