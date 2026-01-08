公務員初等考試1/10屏大開考 讓人才在地扎根





115年公務人員初等考試將於1月10日舉行，考期為1日，屏東考場設於國立屏東大學民生校區（屏東市民生路4-18號）。本項考試全國共設有包括屏東在內等15個考區同步舉行，總應考人數為13,775人，公告暫定需用名額合計769名，預估平均錄取率約為5.6%，其中，屏東考區報考人數為534人。

屏東縣政府為服務屏東鄉親在地考生，繼114年起協助考選部於屏東設置公務人員初等考試考區後，115年考試特別選在國立屏東大學民生校區辦理，除彰顯屏東大學積極承擔社會責任，造福參與國考之在地學子，提供應考人完善、舒適及優質之國家考試試場，也藉此鼓勵更多青年及社會新鮮人投入公職行列。請應考人務必於考前至「國家考試網路報名資訊系統」下載考試通知書（考試通知書下載項目）。考前一日不開放查看試場位置，如欲瞭解試場配置，可於考試當日至試區公布欄查詢，或至系統「試區查詢」項下瀏覽。另為便利考生快速查詢，考試通知書已增設QR Code，掃描後點選試區即可查看試場位置。

屏東縣政府人事處特別提醒，應考人應攜帶國民身分證或其他足資證明身分之附照片證件；本次考試應試科目為測驗式試題，請自備2B鉛筆及橡皮擦。考試時不得攜帶任何無線電通訊設備進入試場，包括行動電話、智慧眼鏡、智慧耳機、Apple Watch、小米手環等。

如應試科目得使用電子計算器，請特別注意，自今年起考選部新增核定50款電子計算器，加計原可使用之70款，合計共120款。相關機型資訊可至考選部全球資訊網（www.moex.gov.tw）「應考人專區／作答注意事項／國家考試電子計算器措施」項下查詢，以免違規遭扣分處分。考試期間校園內將開放考生停車位，惟試區周邊交通流量大，易發生壅塞，建議考生多加利用大眾運輸工具，並預留充足交通時間，以免影響進場應試。

另自112年起，國家考試期間原則上不開放陪考，僅限行動不便或懷孕之應考人，得事先提出申請，考試當日不受理臨時申請。經核准之陪考人員，請於考試當日出示陪考同意通知書及本人身分證件，以供試區人員查驗。

