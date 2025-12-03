公務員報考人數10年來減半！李來希曝陳建仁當年「大言不慚」嘆：一切都應驗了

藍白推動停砍公教年金修法，力拚最快12月12日完成三讀。圖為過去群眾走上凱道，表達對政府砍公教退休金的不滿。（本報資料照片）

少子化+年改收惡果？考試院統計顯示，我國公務員報考人數從2015年的逾32萬人，降至2024年的16萬多人，形同減半，恐影響國家施政品質。全國公務人員協會前理事長李來希近日發文指，他已收到停砍公教年金修法的朝野協商通知，盼還公道就從這裡開始；他並認為公務員報考人數雪崩值得重視，提及當年主事官員陳建仁、林萬億「大言不慚」的說法，嘆如今「一切都應驗了我當初的擔憂與顧慮」。

日前警專考試錄取率達41%創新高，引發大量討論，不少人認為可能與少子化、年改副作用有關。其實公務員報考人數也有相同趨勢，依考試院今年6月底公布的113年度「最近10年公務人員考試報考人數及錄取（或及格）率」報告顯示，報考人數確實一路下滑，2015年為32萬7608人、2016年為30萬5498人、2017年為29萬4568、2018年為26萬7919、2019年為26萬5767、2020年為25萬1357、2021年為23萬9646、2022年為21萬0559、2023年為19萬1874、2024年為16萬6057。

至於錄取率部分，該份報告則是顯示，2015年為8.39%、2016年9.31%、2017年9.10%、2018年9.61%、2019年9.0%、2020年8.38%、2021年8.49%、2022年9.81%、2023年12.52%、2024年為15.09%。

與此同時，藍白推動停砍公教年金修法。此事源於前總統蔡英文推動年金改革，從民國107年起公教人員退休所得替代率逐年減少1.5％，引發強烈反彈，國民黨團本會期將「停砍年金案」列為優先法案。據悉司法及法制委員會已預計12月4日下午召集協商，由於相關草案冷凍期至12月11日，屆時不論協商是否有結論，「最快12月12日就可在立法院會中闖關三讀」，停止繼續調降公教人員退休所得替代率。

李來希1日在臉書曬出立法院朝野黨團協商通知，並寫下，終於等到朝野協商的通知了，這麼長期間的等待，「還退休軍公教人員的公道」就從這裡開始，放下一切議題先從停止遞減退休所得，趕上飆漲的物價。他指要求不多，退休金本來就是長期勞動之後，合法的退養所得，就只是停損的訴求而已。

針對國考報考人數下跌，李來希2日也 發文指「始作俑者，其無後乎」，表示年改期間苦口婆心的勸誡，可惜言者諄諄，聽者藐藐，還要發動民粹圍剿軍公教人員，最終甚至廢棄公教人員的終身俸制度，改採個人帳戶儲金制。

李來希回憶當時的年改會召集人、前副總統陳建仁與前政委林萬億，還大言不慚的回應他，「還是會有很多人來報考」，言下之意是他在危言聳聽，現在一切都應驗了當初的擔憂與顧慮，優質人才有誰願意入行來接受微薄的待遇，還要受到「米蟲」的揶揄與羞辱？現在終於知道後果了，「發動這場所謂年改大戰的人其無後乎？不管他們是藍是綠還是白！唉。」

