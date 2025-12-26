公務員年改喊卡 政院：7年來的年改階段性成果功虧一簣

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 有關立法院日前三讀通過的《公務人員退休資遣法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》兩案，行政院發言人李慧芝今（26）日下午表示，行政院會針對法案有違憲及侵害行政權疑慮的部分，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝說，這兩個法案有程序上的重大瑕疵，違背憲法正當立法程序；此外，這次修法也違背憲法權力分立原則，牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，更直接導致公教人員退撫基金提前破產，7年來的年金改革階段性成果功虧一簣，不但造成世代不公，未來的基金虧損恐怕還需由全民負擔。

李慧芝表示，根據總統府咨文，賴清德總統也對兩法案批示「表達憂心」，由於目前憲法法庭已恢復運作，因此，行政院將依循憲政程序，在憲法賦予的權限範圍內，對法案有違憲疑慮之處，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；而在憲法法庭作出決定前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍下，做出合法合憲的適當處置。

