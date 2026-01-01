公務員怕圖利不敢做決定 林國漳選宜蘭縣長願作靠山

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受廣播專訪，他強調他具有法律背景，希望公務員無須擔憂法律訴訟等問題、做事不用瞻前顧後，他當縣長會當縣府團隊的靠山。（本報資料照片）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳接受廣播專訪，他提及被徵召參選縣長時，還是無黨籍，再次重申會當「全民縣長」，不會只當民進黨的縣長，林國漳也提及宜蘭縣長林姿妙的涉貪案，讓公務員變得保守，但他有法律背景，盼公務員無須擔憂法律訴訟等問題，做事不用瞻前顧後，讓他作為縣府團隊的靠山。

宜蘭縣長選戰民進黨徵召律師林國漳參選，民眾黨徵召前立委陳琬惠，國民黨有議長張勝德、立委吳宗憲爭出線，2人先前協商未果，近期黨中央將再協商，國民黨人選預估最晚農曆過年前出爐，藍軍確定人選後將再與民眾黨討論合作方向。

民進黨在去年10月敲定林國漳參選，林國漳接受媒體人周玉蔻專訪，訪問在今天（1日）播出，他在訪問中提及參選的經過，對於宜蘭是否會藍白合，他說：「沒有辦法期待他們分裂，因為我從來不做這樣的期待。」

專訪中提及林姿妙涉貪案，今天也剛好是她停職滿1年，林姿妙早上出席元旦升旗典禮時，面對媒體追問對二審官司的看法，林姿妙僅回：「謝謝，謝謝。」

林國漳指出，宜蘭縣政府的團隊大多數都經過國家考試及格，但縣長涉及貪污的案子，目前在訴訟審理中，這樣的氛圍讓公務員做決策時會比較保守、不敢做，也怕做事會不會有貪汙圖利等問題。

他表示，他當縣長的好處是他具有法律背景，之前因為參與縣政，也與各局處、科室相當熟悉，也都了解他的為人，他希望縣府員工在作決策時，可以不用擔憂會有法律上的訴訟，至少知道什麼情形是依法行政。

林國漳強調，有縣長在後面作靠山，讓公務員不用瞻前顧後，或是因為害怕圖利而不敢做決定，讓人民有些可以在1個月完成的申請案，被拖到3至4個月；如人民申請建照、使照等，不用等那麼長的時間。

