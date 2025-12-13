公務員怨嘆爆肝就被記過？民團爆「2類公職」荒唐案例：直接解決提出問題的人

​攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案12日在立法院三讀通過，除所得替代率回溯至2023年水準外，公教人員、特別是基層公務員的處境與待遇也引發關注。台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（13）日在臉書揭露公家機關2025了還在搞「文字獄」，並點出警察、郵差的處境「艱難」。

公革力在文中點出兩起案例，首先是有郵局年初發布公文，內容警告基層員工，沒有長官點頭在網路上聊工作，就會被辦，但好笑的是，郵局引用的法律早已在2022年被修法刪除，現行的《公務員服務法》已拿掉「需長官許可才能發言」，只要以個人身份、不使用職稱、不代表機關名義，講工作上發生的事情有什麼好害怕的？

廣告 廣告

公革力形容，郵局拿就規定來恐嚇員工，根本就是「拿明朝的劍斬清朝的官」，不講武德，也不講法律。第二個案例，公革力指出，相比之下警察更慘，解決不了問題，就解決「發文的人」，許多基層員警只是在網路抱怨「班表排得很爆肝」或是「裝備很爛」，結果馬上被長官以「損害警察形象」為由約談、記過，這根本是情緒勒索。

「下班後，大家都是老百姓！」公革力進一步說，員警說出制度不公、很累是講真話，但長官說「讓我們沒面子就是損害形象」這是鬼邏輯，呼籲大家共同力挺基層公務員，只要不是洩漏機密、不亂罵髒話，指出公司哪裡爛是為了讓它變好，而非搞破壞，若公家機關只會用「記過」來封住員工的嘴，只會製造出一堆不敢思考的機器人，這種「先解決提出問題的人」的鴕鳥心態，才是真正損害機關形象的元兇。

更多風傳媒報導

