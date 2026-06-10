公務員戲稱「國旅卡如偽福利」提案廢除 改現金發放「不休假加班費」

有民眾提案廢除「國民旅遊卡」制度。（示意圖／Pexels）

國民旅遊卡（簡稱國旅卡）是政府鼓勵公務人員在國內旅遊消費時，使用的專屬信用卡，公務員必須持卡到「特約商店」消費才可核銷。對此，就有民眾提案取消國旅卡制度，並恢復無法休假時「不休假加班費」的現金發放，以此保障公務員權益。目前該提案已獲3747人附議，仍須1253人附議，主管機關才會進一步回應。

有民眾5月19日在「公共政策網路參與平台」提案：「回歸薪資正義：建請行政院人事總處會同銓敘部廢除國民旅遊卡制度，全面恢復無法休假時『不休假加班費』現金全額發放」，藉此落實勞動對價關係，並能簡化行政作業。

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該提案指出，現行國旅卡制度存在4大矛盾，首先是「侵害憲法保障之財產權」，依據司法院釋字第126號等歷次解釋意旨，「不休假加班費」屬於公務員因公無法休假、繼續提供勞務的「對價」，本質上屬於薪資與財產權之一部分，而現行制度將部分「不休假加班費」轉為「國民旅遊卡」消費額度，並限制消費業別與核銷方式，已實質侵害公務人員對其勞動報酬的自由處分權。

該提案說到，其次是「國旅卡制度已失去政策初衷」，當年設立自在振興國內觀光，然而歷經多次變革，如納入儲值商品、商圈消費等，其功能已與一般消費無異，且每年政府需編列預算維護核銷系統、審查特約店，虛耗行政人力與成本；再者，「觀光政策工具轉嫁基層承擔」，政策補貼之責任應由政府公務預算或特別預算承擔，而非由基層公務員的休假權益或勞務對價來「買單」。

該提案表示，最後是「公職人才流失」，近年基層公務人員業務日益繁重，薪資福利相較於民間市場已逐漸失去競爭力，而國旅卡限制重重，常被基層同仁戲稱為「偽福利」，實則打擊基層土氣，不利公部門留才。

該提案強調，此議題雖在過往曾有討論，但時至今日，國內經濟環境、振興經濟之政策工具（如各類觀光專案補助）已趨多元，無須再將公務人員因公未休假之勞務對價「不休假加班費」與特定觀光政策捆綁。為求薪資正義、精簡行政冗流，實有重動研議之必要。

該提案指出，綜上所述，應全面廢除國民旅遊卡制度，終結以特殊信用卡核銷休假補助之繁瑣程序，讓行政資源回歸核心政務，讓觀光提振政策回歸交通部觀光屬之常態性預算辦理；公務人員當年無法休畢之強制休假天數，應一律依其日薪核發「不休假加班費」現金，不設任何消費核銷限制；應明定保障條款，確保因機關業務需要、長官阻修或客觀因素無法休假之人員，其勞務價值獲得百分之百的實質補償。

針對此提案，就有不少網友發聲，「真的很莫名奇妙，一直加班哪裡有空去旅宿」、「還我真特休」、「真的很北七，要找特約店才能用以外，還得區分自由運用額度和觀光旅宿額度」、「拜託不要逼我休假，我寧可換錢，順便不要逼我刷旅宿，拜託可不可以買電器用品」、「說實話加班費給我就好，不用補休息，休不完」。

也有人認為，「我不贊成廢除，應該朝提高補助額度及放寬消費限制，才是對大家比較好的」、「我是每年都休假10天以上的公務人員，我反對取消國旅卡……我每年都放至少10天假，還可以多拿國旅卡；現在你跟我說國旅卡廢除，我要強迫自己不休假，把自己關在辦公室才能拿不休假加班費耶」。

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