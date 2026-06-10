公務員拋廢國旅卡 倡改發不休假加班費現金

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▲有公務員於公共政策網路參與平台提案廢除國旅卡，倡議一律核發「不休假加班費」現金。（圖／記者徐銘穗攝）

[NOWNEWS今日新聞] 有公務員於公共政策網路參與平台提案，建請行政院人事總處會同銓敘部，研擬修正《公務人員請假規則》等相關行政命令，包括全面廢除國民旅遊卡制度、全額發給不休假加班費與明定保障條款，此提案截至今（10）日上午共有3863人附議，若在41天內附議超過5000人提案將正式成案，相關單位必須於2個月內針對提案內容進行說明，並評估納入政策推動。

有公務員於上月19日提案，建請行政院人事行政總處會同銓敘部，研擬修正《公務人員請假規則》與相關行政命令，落實勞動對價關係並簡化行政作業。首先是全面廢除國民旅遊卡制度，終結以特殊信用卡核銷休假補助之繁瑣程序，讓行政資源回歸核心政務，讓觀光提振政策回歸交通部觀光署之常態性預算辦理。

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其次，全額發給不休假加班費，公務人員當年無法休畢之強制休假天數，應一律依其日薪核發「不休假加班費」現金，不設任何消費核銷限制；第三，明定保障條款，確保因機關業務需要、長官阻休或客觀因素無法休假之人員，其勞務價值獲得百分之百的實質補償。

提案人也提及說明，現行國旅卡制度存在四大核心矛盾，包括侵害憲法保障之財產權、 國旅卡制度已失去政策初衷、觀光政策工具轉嫁基層承擔、公職人才流失。

而本提案為上月19日提出，附議截止時間還有41天，截至今（10）日上午共有3863人附議，若在60天內附議超過5000人，提案將正式成案，相關單位必須於2個月內針對提案內容進行說明，並評估納入政策推動。

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