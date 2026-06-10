公務員提案「廢除國旅卡」喊恢復全額現金發放 連署破3900人

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有公務人員透過「公共政策網路參與平台」發起連署，建請政府廢除國民旅遊卡制度，全面恢復無法休假時之「不休假加班費」現金全額發放。翻攝自平台官網



近日有公務人員透過「公共政策網路參與平台」提出連署，建請行政院人事行政總處會同銓敘部廢除國民旅遊卡（國旅卡）制度，恢復因公無法休假時的「不休假加班費」全額現金發放，並取消相關消費核銷限制，以落實勞動對價關係。提案曝光後迅速引發基層公務員熱議，截至目前已獲3923人附議，距離成案門檻5000人仍差1077人的附議。

提案內容包括三大訴求，包括全面廢除國民旅遊卡制度、全額發給不休假加班費，以及明定相關保障條款。提案人指出，依據司法院釋字第126號等歷次解釋意旨，不休假加班費屬於公務員因公無法休假、持續提供勞務的對價，本質上屬於薪資及財產權的一部分。然而現行制度卻將部分不休假加班費轉換為國旅卡消費額度，並限制消費業別及核銷方式，已實質侵害公務員對勞動報酬的自由處分權。

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提案進一步點出現行國旅卡制度存在四項核心問題，包括限制消費核銷方式、影響財產權行使；制度歷經多次修正後已逐漸偏離振興觀光的原始政策目的；將原本應由政府負擔的觀光政策成本轉嫁至基層公務員；以及繁瑣限制衍生士氣低落與留才困境。提案人認為，近年振興經濟及觀光的政策工具日趨多元，已無必要繼續將公務人員的不休假加班費與特定觀光政策綁定。

提案也指出，國旅卡制度設立初衷在於帶動國內觀光產業發展，但歷經多年調整後，使用範圍已擴及儲值商品、商圈消費等項目，功能與一般消費差異不大。此外，政府每年仍須投入人力與預算維護核銷系統及審查特約商店，增加行政成本。提案主張，相關政策補貼應由政府透過公務預算或特別預算執行，而非以公務員休假權益及勞務對價來買單。

這項提案獲得不少基層公務員支持。支持者認為，國旅卡長期被視為「偽福利」，實際上是以10天休假權益所換取，卻受到諸多消費限制。有公務員留言表示，「如果不能改變，請將國旅卡正名為『利用公務員的錢補助特定產業卡』」、「給福利給得這麼心不甘情不願，限制這個限制那個，為何不直接發現金？」也有人認為，現行制度在法理與實務上存在矛盾，已成為變相剝削基層勞務的工具。

不過，提案在公務體系內部也引發不同看法。部分每年能正常排休的公務員認為，國旅卡對休假權益能夠充分實現的人而言，仍具有實質補助效果，若全面取消反而可能損及既有福利。有反對者表示，以自身薪資條件計算，目前國旅卡補助仍較有利，因此不贊成廢除；也有公務員指出，對每年休滿10天以上的人而言，國旅卡等同額外福利，若制度取消，反而可能迫使部分人選擇放棄休假以換取不休假加班費。

依據公共政策網路參與平台規定，若提案能在60天內累積5000人附議，主管機關必須正式受理，並於2個月內提出具體書面回應。

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