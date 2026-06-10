公務員提案：廢除國旅卡 改全額發放「不休假加班費」

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〔記者鍾麗華／台北報導〕有公務員在「公共政策網路參與平台」建請行政院人事總處會同銓敘部廢除國民旅遊卡制度，全面恢復無法休假時「不休假加班費」現金全額發放，不設任何消費核銷限制。目前已有3700人附議尚須1300個附議，若在 60天內累積達5000人附議，主管機關就必須正式受理並在 2個月內於平台上公開給予具體書面回應。

提案表示，依據司法院釋字第126號等歷次解釋意旨，不休假加班費屬於公務員因公無法休假、繼續提供勞務的「對價」，本質上屬於薪資與財產權之一部分。現行制度將部分「不休假加班費」轉為「國民旅遊卡」消費額度，並限制消費業別與核銷方式，已實質侵害公務人員對其勞動報酬的自由處分權。

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提案強調，國旅卡制度已失去政策初衷，當年設立旨在振興國內觀光，歷經多次變革(如納入儲值商品、商圈消費等)，其功能已與一般消費無異。且每年政府需編列預算維護核銷系統、審查特約店，虛耗行政人力與成本。政策補貼之責任應由政府公務預算或特別預算承擔，而非由基層公務員的休假權益或勞務對價來「買單」。

提案指出，近年基層公務人員業務日益繁重，薪資福利相較於民間市場已逐漸失去競爭力。國旅卡限制重重，常被基層同仁戲稱為「偽福利」，實則打擊基層士氣，不利公部門留才。

提案表示，此議題雖於過去曾有討論，惟時至今日，國內經濟環境、振興經濟政策工具(如各類觀光專案補助)已趨多元，無須再將公務人員因公未休假之勞務對價(不休假加班費)與特定觀光政策捆綁。為求薪資正義、精簡行政冗流，實有重啟研議之必要。因此建請人事總處會同銓敘部，研擬修正「公務人員請假規則」與相關行政命令，落實勞動對價關係並簡化行政作業。

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