公務員法治講座上線 陳彥志法官授課彰化榮服處

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣榮民服務處今（2）日舉辦「114年下半年法治教育訓練」，邀請彰化地方法院陳彥志法官授課，針對個人資料保護及公務倫理規範進行深入講解，透過案例與互動，提醒員工依法行政，保障服務對象權益，並謹守職務分際。

彰化縣榮民服務處邀請彰化地方法院刑事庭陳彥志法官，針對「個人資料保護暨公務倫理規範」進行專題講座。（彰化榮民服處提供）

為提升基層同仁的法律素養，彰化縣榮民服務處今日邀請彰化地方法院刑事庭陳彥志法官，針對「個人資料保護暨公務倫理規範」進行專題講座，現場座無虛席，員工聚精會神聆聽，場面莊重而熱烈。

廣告 廣告

陳法官首先以「個人資料保護」為切入點，強調每個人都擁有自主控制個人資料的權利，也就是資訊隱私權的重要性。他以日常生活與公務作業中常見的案例說明，公務人員在蒐集、處理個資時應如何依法履行義務，避免違法操作。陳法官提醒，違反個資法可能產生民事責任，甚至影響公務人員個人信譽，因此每一次資料處理都須謹慎、細心。

彰化縣榮民服務處邀請彰化地方法院刑事庭陳彥志法官，針對「個人資料保護暨公務倫理規範」進行專題講座。（彰化榮民服處提供）

隨後，講座轉向公務倫理規範。陳法官指出，員工應秉持廉潔、公正、專業、效能與關懷五大核心價值，依法行政，不得假借職務權力圖利自己或他人。他舉例說明利益迴避、收受餽贈限制、應酬禮節、兼職及金錢借貸等情況，並以實際案例解析可能的法律風險，讓員工更具體理解規範要求。

課程中，陳法官不僅講解理論，也與同仁進行互動，回答員工提問，現場氣氛活潑而充滿學習氛圍。員工表示，透過案例與實務解說，更清楚掌握公務倫理與個資保護的重要性，也能將法治觀念應用到日常服務工作中。

彰化縣榮民服務處邀請彰化地方法院刑事庭陳彥志法官，針對「個人資料保護暨公務倫理規範」進行專題講座。（彰化榮民服處提供）

課程結束時，榮服處處長邱文俊表示，感謝陳法官提供寶貴的交流時間，強化同仁的法治觀念。他期勉員工在公門服務中，不僅要熟悉各項業務，依法保障服務對象權益，更要謹守公務分際，避免觸法，讓服務品質與公信力雙雙提升。