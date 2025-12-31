公務員看過來！ 強化赴陸審查新措施元旦上路

內政部宣布從明年元旦起強化公務員赴陸相關機制，調整政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國安、利益或機密業務與公務人員以及「國家核心關鍵技術」人員赴陸探親、探病或奔喪的親等，將從現行「四親等內」修正為「三親等內」。（圖：張柏仲攝）

鑑於近年來中共對台統戰滲透持續加劇，不但緊縮對陸港澳的政治與國安管控，甚至違法留置或盤查國人的案例層出不窮，都讓公務員赴陸的人身安全風險日益升高。內政部日前公告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」第6、第7和第10條條文與相關行政規則，從115年1月1日起強化公務員赴陸相關機制，調整政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國安、利益或機密業務與公務人員以及「國家核心關鍵技術」人員赴陸探親、探病或奔喪的親等，將從現行「四親等內」修正為「三親等內」。

內政部表示，本次修正公務員赴陸相關法規，是為了保護我國全體公務員，提高他們的危機意識，強化公務員赴陸管理機制。同時明定簡任（或相當於簡任）11職等以上人員，未經申請許可原則不准赴陸；且申請時間修正為「7個工作日前」；並針對赴陸有異常情事或失聯者，由所屬機關即時通報權責機關續處，加強保障公務員赴陸安全。

內政部說明，這次透過修正公務員赴陸相關法規，強化機關之間對失聯或異常情事的通報應處能力，避免公務員赴陸遭到不當對待。內政部也呼籲全體公務員：赴陸必須事先向服務機關申請許可，並到陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」填寫相關資訊，才能確保行程不受影響、也能保障自身安全。（張柏仲報導）