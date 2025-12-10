公務員缺人危機！15萬考生剩6萬 國營單位也搶人

圖/TVBS

公務員招考面臨嚴峻挑戰，報考人數大幅下滑，從12年前的15萬人銳減至今年僅6萬人。年輕世代對公職興趣減少的原因包括準備時間長、薪資成長慢、工作內容瑣碎及年金改革等因素。為解決公務員人力缺口，政府已提高錄取率，2025年公務人員高普考平均錄取率達21.14%創下歷史新高。同時，許多考生在考取後選擇放棄報到或轉單位，導致實際補足人力困難，而國營事業因較優渥的福利條件也成為搶奪人才的競爭者。

公職補習班總經理特助林承彥指出，今年高普考報名人數僅有6萬人，相較於2013年的15萬人，下降幅度明顯，連最受歡迎的一般行政類組詢問度也呈現減少趨勢。林承彥表示，現今30歲以下年輕求職者不像過去願意投入大量時間準備大型招募考試，且許多人對於在同一體系工作30至40年感到壓力，因此對投身公職產生遲疑。為補足公務員人力缺口，政策已做出調整，2025年公務人員高等考試三級考試及普通考試將於9月中放榜，平均錄取率達21.14%，創下歷年新高。然而，錄取率提高的原因之一是許多人考取後又離開公職體系。

台灣公務革新力量聯盟常務理事周鑫解釋，書記官職位有超過25%的人考上後選擇放棄報到，他們多是為了練筆。更常見的情況是公務員透過考試來轉換單位，若發現分發單位不如預期或單位風氣不佳，就選擇不報到或短暫任職後辭職繼續考試。人力銀行發言人曾仲葳分析，公務體系給人僵化、傳統的印象，加上近年來出現職場霸凌和公務人員過勞等負面新聞，進一步降低年輕人投入的意願。這些因素導致公務員缺額始終無法補滿，而國營單位則成為搶奪人才的競爭者。補習班觀察發現，雖然投入公務體系的人數減少，但轉向國營體系的比例增加。過去報考公務體系占6成，國營體系占3至4成，但現在情況已經翻轉。以年終獎金為例，公務員最多約2.5個月，而國營事業可能超過4個月，薪資條件的差距使人才外流。

曾仲葳建議，若要補足人力缺口，必須迎合現代世代求職需求，包括提供彈性工時、改善福利等方面。周鑫則強調，解決問題不能只靠加薪，還需聚焦於減輕公務員壓力，簡化不必要的文書、表格和會議，讓公務員將精力集中在服務民眾和重要事務上，同時上級機關應給予基層行政支持。補習班業者建議，除了筆試外，可增設面試環節，廣納各類人才，各司其職，以化解公務員招不滿的危機。

