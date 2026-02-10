公務員考績甲等比例上限惹議 公共政策參與平台連署成案

近期有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，建請人事行政總處檢討《公務人員考績法(簡稱考績法)》有關考績等第比例配額限制等問題，提案不到10天就跨過連署門檻，已有6,000人附議支持。人事行政總處今天(10日)初步回應表示，人事總處已在2月3日聯繫提案人，釐清並確認提案內容，並將會同考試院銓敘部在3月31日前正式回應說明。

根據《考績法》第11條規定，公務員的考績必須連續2年為甲等，或3年內拿到1個甲等、2個乙等，才有資格晉升職等。有民眾在今年1月於公共政策網路參與平台提案指出，現行考績制度無法反映工作表現，往往淪為配額制，導致公務機關形成「不求有功、但求無過」的行政文化，因此建請人事行政總處檢討《公務人員考績法》實務問題，並與考試院、銓敘部協調研議修法或配套。

廣告 廣告

台灣公務革新力量聯盟(簡稱公革力)理事周鑫表示，提案人曾主動跟公革力接觸，表示自己在政府機關服務，希望借助公革力的影響力推動本次連署跨過5,000人成案門檻，由於提案內容跟公革力多年來的倡議方向雷同，所以公革力協助擴散這次連署提案的消息，並獲得基層廣大迴響，連署人數在短短10天內就迅速達標。

周鑫表示，「考績甲等比率不超過75%」並非法律規定，而是行政院及考試院在2001年以聯名箋函這種非正式公文形成的行政慣例，公務機關長期遵循這項潛規則，公立學校卻不受此限，全體教師的考績甲等比率經常超過75%，兩相比較下，公務基層就更有感於制度不公平。

此外，周鑫說明，公務員之所以介意「輪流吃乙等」，基本上有三大原因，首先是拿甲等的考績獎金會比拿乙等的多半個月薪水，再來是商調跟升遷機會都會受影響。他說：『(原音)以一個高考進來的基層公務人員來說，他一開始是在6職等，如果他今天一直沒有辦法升到7職等的話，他可能就沒有辦法去應徵那些7職等、8職等的專員的缺；再來，另外一個影響是說如果公務人員要商調的時候，對方的單位常常會覺得拿乙等的是不是工作能力不太好啊？或者是有什麼其他的問題啊？但經常不是這樣子，常常都是因為機關要有人來輪流拿乙等這樣的原因而已。』

行政院人事行政總處今天初步回應表示，人事總處已在2月3日聯繫提案人，釐清並確認提案內容，由於提案內容涉及考試院銓敘部主管的《考績法》，人事總處將在2月28日前把本次提案轉發銓敘部，請銓敘部表示意見，並由人事總處彙整相關意見，在3月31日前正式回應說明。(編輯：鍾錦隆)