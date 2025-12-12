公務員訪查被當詐騙! 社會局:年度調查.可打電話求證

社會中心／莊立誠 董子誠 台北報導

公務員訪查，卻被當成詐騙！雙北地區最近出現，有人自稱是"社會局"派來，要進行家戶訪查，不少民眾就怕是詐團上門，根本不願意開門，事實上，這是各縣市的社會局，四年一度的"兒少生活狀況調查"，並非詐騙，民眾如果有疑慮，也可以撥打電話來求證。帶您一起來看，這則獨家報導。

貼文寫下，近期來了兩次自稱是社會局的人，要來家訪，對方還說事後會給紅包或是補助，就怕是詐團找上門，嚇得他不敢回應。民眾表示，還是需要先聯繫，然後知道他事前要過來，才會開門讓他進來，不曉得會不會有那種出訪的一些出差單，或是證明可以看。還有人說，通常都要附相關的文件證明，所以基本上是不會特別害怕，只不過就是說，假如真的有疑慮的話，當然就會去撥上面一定都有電話號碼，就去撥給相關單位去作查證。

獨！公務員訪查被當詐騙 社會局：年度調查、有疑慮可打電話求證

社會局登門訪查，民眾竟誤以為有詐。（圖／民視新聞）

雙北地區有部分民眾遇到，自稱是社會局的訪查人員，登門按電鈴，要進行家訪。就怕是新型態的詐騙手法，根本不願意開門。台北市社會局表示，從年底開始將進行四年一度的"兒少青年生活狀況調查，針對家中有0至6歲的家庭，進行登門訪查。無奈詐騙猖獗，多數民眾接到通知單，第一時間大多人都以為是碰上詐騙集團。台北市政府社會局兒少科科長吳亞凡表示，確實這幾天我們陸續發出通知以後，我們科裡也接到非常多民眾(的電話)就是家長擔心打來確認的電話，(通知單上)也都會有我們聯絡電話，包含我們局裡面，這個我們委託執行的公司，我們都會把電話留在上面。

社會局表示，訪查前除了會事先寄送通知單，也會要求訪查員配帶證件、相關公文。民眾也可以撥打電話，到各地機關確認，避免詐騙找上門。

