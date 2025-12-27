公務員赴中全納管！陸委會喊「降低國安風險」

除了要求立委赴中須經許可，更增訂納管指標性「卸任官員」。（圖／東森新聞）





行政院會昨（26日）拍板通過《兩岸人民關係條例》修正草案，除了要求立委赴中須經許可，更增訂納管指標性「卸任官員」，包含總統、副總統、部會首長等，禁止出席矮化我國主權的活動。對此，藍營直言這是「馬英九條款」，批評法條規範籠統、形同設陷阱，立委翁曉玲更開嗆，根本是走回戒嚴時代。

剛從中國廈門返台的國民黨立委翁曉玲，面對政院拍板《兩岸人民關係條例》修正草案，言詞相當強烈。她指出，不只是立委，就連公務員也全面納管，引發基層反彈聲浪，有人質疑「哪來那麼多國家機密」，認為沒有管制必要，但也有人直言，涉入間諜案者多非基層，卻得一體適用，難免不滿。

也有聲音感嘆，兩岸交流全面被政治化。陸委會副主委梁文傑表示，實際上現在推動任何國安法制，都會面臨非常大的阻力。

立委翁曉玲：「依照我們現在的國安法，還有反滲透法，其實都可以處理，不需要再無限上綱。」

這回公職赴陸修正草案，主要聚焦四大對象。第一，公務人員原本須許可的門檻為11職等以上，修正後下修至10職等，包含警監四階以下，赴中都須經許可。第二，立委赴中須經聯審會同意。第三，其他民選公職雖不採許可制，但若接觸中共黨政軍人士，返台後須公開揭露。第四，新增納管「卸任官員」，包含曾任正副總統、中央機關政務人員，以及領月退俸的校級軍官，明文禁止出席矮化我國主權的活動。

立委賴士葆：「這個條款也可以稱為馬英九條款，什麼叫損害國家尊嚴，裡面並沒有明確規範。」

在野黨質疑法條定義模糊，恐讓公職人員一不小心就誤踩紅線。此時，國民黨主席鄭麗文也自曝有訪中規劃。

主持人平秀琳vs.國民黨主席鄭麗文：「如果明年上半年有到中國大陸訪問，就是跟習近平主席有見面安排，若沒有邀請就不會去。」

鄭麗文仍在觀望，但未來是否受到新規範影響，仍有變數。隨著修法拍板，公職與卸任官員赴陸行為，勢必成為政治與法制攻防的新焦點。

