公務員赴中全面改許可制 綠委稱國安必要、藍委批行政擴權

行政院會26日通過「兩岸人民關係條例」修法草案，對公務員前往中國改採全面許可制，其中立委、卸任3年內的縣市長赴中均須經聯審會審查。綠營立委今天(27日)認為，中國對台滲透風險升高，公務人員與國家之間具有特別權利義務關係，相關規範是基於國安考量、屬於既有制度的擴大適用；不過，在野黨則批評此舉侵犯民意代表的言論與行動自由，質疑行政權過度擴張。

根據現行公務員赴中國規定，政務人員、縣市首長、相關涉及國家安全等利益或機密業務的人員，進入大陸地區應經審查許可，簡任十一職等以上的公務員、警監三階以上警察人員等應經主管機關許可後才可前往，但政院26日拍板修法草案，對公務員前往中國改採全面許可制，立委、卸任3年內的縣市長赴陸均須經聯審會審查。

廣告 廣告

民進黨立委郭國文受訪時指出，賴總統已將中國定位成境外敵對勢力，此規定其來有自，尤其中國對台灣文攻武嚇這麼多年，就算想交流也置之不理，各種滲透也越來越嚴重。

他認為，公務人員掌握國家一些重要的決策，所以更加敏感，加上公務員跟國家之間有特別權利義務關係，所以基於國安考量需要被限制，而且這只是現行制度擴大。郭國文說：『(原音)事實上之前也不是沒有限制，是比較一定程度高階以上的退休公務員或政務官前往中國，一定要有一個申請，那現在就是把一些現職的公務人員納入，我想只是擴大適用，本來制度就有了。』

國民黨立委牛煦庭受訪時則指出，「非常不合理，憑什麼限制？」，他說，民意代表是各個選區直接選出來的政治人物，理論上行動及言論自由應該被保障，而不應該被限制，這可看出行政的擴權、行政權獨大。他說：『(原音)這些人出去都還經過你許可，開什麼玩笑，這個國家還有什麼民主可言嗎？還有什麼制衡可言嗎？所以是完全不合理的安排。』

行政院版草案也規定，民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍，返台時必須提供時間經過等資訊由權責機關公開揭露。卸任正副總統、中央政務人員，外館正副館長和退役校官，都禁止赴陸出席妨害國家尊嚴的活動。