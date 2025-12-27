▲公務員赴中全面納管！翁曉玲狂轟：根本戒嚴。（圖／記者吳翊緁攝，2025.10.03）

行政院會26日通過《兩岸人民關係條例》修正草案，國民黨立委翁曉玲受訪時痛批，此舉基本上是要中斷兩岸往來，做法如同恢復過去的戒嚴時代，她認為台灣身為民主自由國家，不應限制人民的行動與遷徙自由，更憂心在全面納管公務員後，執政黨未來恐進一步限縮一般民眾前往中國的權利。

草案除了將十職等以下基層公務員與警消人員納入許可制，更要求立委、議員及卸任3年內的縣市長赴陸須經聯審會審查。翁曉玲質疑，賴清德上任以來，不斷透過法律手段縮減、剝奪老百姓的人權與行動遷徙自由，做法「非常恐怖且可惡」。她憂心，政府目前先從軍公教與民選公職人員下手，未來恐怕變本加厲，讓台灣退回到高度管制的年代。

翁曉玲強調，每個人都有旅遊、出國的基本人權，台灣作為一個民主法治國家，不應以政治目的去限制任何人的行動自由。翁曉玲認為，民進黨的操作正是在破壞台灣多年來建立的自由開放價值，讓民間交流籠罩在控管的陰影下，對於兩岸關係和平發展毫無助益，更是對人權的嚴重侵害。

