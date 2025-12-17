公務員赴中探親改限三等親 國台辦跳腳了：阻撓禁限兩岸的又一惡行

政治中心／綜合報導

針對內政部預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員等，申請赴中探親、奔喪親屬的親等，由四等親改為三等親內。陸委會副主委兼發言人梁文傑11日表示，四等親是指表哥、表妹，，有些公務員濫用四等親，申請要去中國探望表妹，社會不太能接受的。今（17）日國台辦發言人朱鳳蓮回應表示「這是民進黨當局阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行」。

中共國台辦上午舉行例行記者會，有媒體問到台灣擬修改「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，規定地方縣市首長、部分公務員等人員，申請赴大陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；規範大部分公務員高階主管與警官等赴大陸要提前7天申請。

對此，朱鳳蓮表示這是民進黨當局阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行。民進黨當局費盡心機阻撓限制台灣同胞來大陸，羅織罪名打壓迫害島內積極參與兩岸交流的團體、個人，企圖阻擋兩岸同胞走近走親。這種濫權妄為的行徑，必遭民意唾棄。

內政部日前預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員等，申請赴陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；另外，也規範未涉及國安的公務員高階主管與警官等，赴陸申請時間由2天前改為7天前申請。



梁文傑在11日例行記者會上回應，這個規定已經非常多年了，20、30年跑不掉，原本就有規範台灣的公務員進入中國地區。其中有一條，如果你在中國地區有四等親的話，你可以去探親，那在兩岸剛開放時，有不少公務員是中國遷移過來的，有不少親戚朋友在中國，所以有四等親的是很多人。

梁文傑舉例，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親。例如一個受管制的公務人員，申請要去中國探望一個表妹，要去探親，這是社會不太能接受的，所以把四等親改為三等親，三等親是指叔叔、伯伯，此事有經討論後決定，比較符合一般社會觀感。

