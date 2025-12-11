公務員赴中探親改限三等親 梁文傑：有人濫用四等親「看表妹」鑽漏洞

記者盧素梅／台北報導

針對內政部預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員等，申請赴中探親、奔喪親屬的親等，由四等親改為三等親內。陸委會副主委兼發言人梁文傑今（11）日表示，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親，申請要去中國探望表妹，這是社會不太能接受的。

鑑於近年中共於陸港澳地區誘拉我公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，內政部日前預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，地方縣市首長、涉及國安的公務員等，申請赴陸探親、奔喪親屬的親等由四親等內改為三親等內；另外，也規範未涉及國安的公務員高階主管與警官等，赴陸申請時間由2天前改為7天前申請。



對此，梁文傑下午在例行記者會上回應，這個規定已經非常多年了，20、30年跑不掉，原本就有規範台灣的公務員進入中國地區。其中有一條，如果你在中國地區有四等親的話，你可以去探親，那在兩岸剛開放時，有不少公務員是中國遷移過來的，有不少親戚朋友在中國，所以有四等親的是很多人。

梁文傑舉例，四等親是指表哥、表妹，但這麼多年下來，有些公務員濫用四等親。例如一個受管制的公務人員，申請要去中國探望一個表妹，要去探親，這是社會不太能接受的，所以把四等親改為三等親，三等親是指叔叔、伯伯，此事有經討論後決定，比較符合一般社會觀感。

