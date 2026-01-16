公務員赴中旅遊遭敲門訊問 陸委會清查近年19起盤查留置案

陸委會副主委梁文傑提醒公務員到中國旅遊仍有極高風險。（資料照片／張哲偉攝）



陸委會副主委兼發言人梁文傑今天（16日）在記者會表示，有不少公務員認為職位不高，且工作上未接觸國安機密，結果前往中國旅遊，竟被敲房門盤查，甚至有人遭留置，「中國人想知道的東西包山包海」，切勿輕忽自身安危。

梁文傑表示，近期接獲通報，有中央部會單位公務員赴中國旅遊時，在下榻的飯店被當地國安人員敲門進房盤查，甚至語帶威脅要回台灣就要配合要求，因部分公務員心生恐懼並未回報實際狀況。

梁文傑提到，桃園立委參選人馬治薇因違反《反滲透法》遭判刑，提供給對岸的資料就是立法院助理名冊，目前公務員11職等以上要由內政部聯審會許可，10職等以下則由各單位許可 ，因此要特別提醒，不要以為職務不高、未接觸國家機密就不會被滋擾，「因為對岸想要知道的事情包山包海」。

根據陸委會統計，自2023年至今，公務人員赴中旅遊遭盤查、留置的個案已有19件，另外，有84名一般身分的民眾前往中國後失聯，另有20人遭留置盤查、152人疑遭限制人身自由。（責任編輯：殷偵維）

