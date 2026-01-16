公務員赴中遭盤查已19件 陸委會：有人遭國安人員闖房間

梁文傑今日表示，不要認為自己只是基層人員，或所任職務沒有接觸國家機密，就覺得赴中不會有任何風險。（本刊資料照）

陸委會去年12月提醒，截至11月底已接獲256名國人前往中國後，有84人失聯、20人遭留置盤查、152人疑遭限制人身自由。對此，陸委會統計，公務員自2023年赴中遭盤查已有19件；副主委梁文傑今日表示，不要認為自己只是基層人員，或所任職務沒有接觸國家機密，就覺得赴中不會有任何風險。

陸委會2025年12月15日指出，2024年1月1日至2025年11月30日為止，陸委會已接獲256人前往中國後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由案件，包含84人失聯、20人遭留置盤查、152人疑遭限制人身自由，且有持續增加的趨勢，因此呼籲民眾如需前往中國，務必要提高警覺。

梁文傑今（16日）於例行記者會表示，陸委會近期持續接獲公務員反映，在前往中國旅遊期間受到盤查，除了通關受到盤查外，還遇到中共國安人員進入下榻旅館的房間，訊問工作、職務內容、同事名單等。梁形容，該名公務員到下榻旅館後，國安人員就來敲門，接著就在房間進行盤查，並語帶威脅說，若要回台就要配合什麼事。

梁文傑指出，希望每一位公務員遇到這樣的情況都能回報，但不排除有一些公務員可能心生畏懼而未回報。陸委會也要提醒公務員，別認為自己只是個基層人員，或所任職務沒有接觸國家機密，就覺得前往中國不會有任何風險，「風險是存在的，而且我們已經最近已經接到好幾個案例了。」

中共想要收集和探查的公務訊息幾乎無所不包，現在對公務人員的赴中管制，11職等以上須由內政部的聯審會來許可，十職等以下就是各單位許可，目前還是維持這樣。梁文傑說明，桃園1名涉犯《反滲透法》的女子，被要求提供的資料為立法院助理名冊，儘管其不算機密，但對岸來說就是他們想要知道的。

陸委會統計，自2023年至今，已發生19件公務員赴陸遭到盤查的案例，平均一年約6件。另據了解，不少受到盤查的公務員為7、8職等的中階公務員，並非高階的主管職。

