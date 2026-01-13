公務員赴中須取得機關同意 官員曝有人被中共脅迫、吸收

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共利用港澳對台滲透加劇，政府明定全國各級公務人員不論平、假日及事由，赴中國香港、澳門之前，皆須行前通報所屬機關及登錄。官員今日受訪表示，有些公務人員赴中，被中國共產黨接觸，甚至被利用、脅迫或吸收，該行政措施是為保護公務員。包含在港澳轉機也須通報，若未通報，今年7月起將開罰。

行政院去年9月核定「行政院及所屬各機關(構)人員赴香港或澳門注意事項」等修正案並實施，明定政府相關人員赴港澳，明定不論平日、假日及事由，都要在行前通報所屬機關及完成人事差勤系統登錄作業；若有會見或聯繫港澳官方人士及民意代表、中共黨政軍成員，都要主動通報所屬機關及陸委會。

熟稔兩岸事務的官員表示，行政院會日前已通過兩岸人民關係條例部分條文修正草案，增訂立委赴中須經許可，10職等以下未涉密公務員赴中須經所屬機關許可等規定，該案已函請立法院審議。目前是先用人事措施，規定赴中港澳須先完成請假程序，必須機關同意後才能前往中國。

官員透露，有發現一些具體個案，有台灣公務人員赴中港澳，被中共黨政軍人士接觸的，甚至有的還被利用、脅迫，要求提供任職機關的相關資訊，或吸收成為在地協力者。很多事情不是表面上那麼單純，只是去觀光或交流，中共在做滲透分化的工作，公職人員很容易成為中共影響的對象。雖然修法尚未完成，但在行政措施面上可以先補強，各機關都應落實相關的行政作業。

官員談及，公務人員赴中港澳前，須先取得所屬機關的同意，機關也會告知赴中風險，避免他們被中共接觸。在香港、澳門轉機亦須通報，各機關對此也要落實要求，若不配合或有違規情形，今年7月1日起，各機關將依人事規定開罰違規的人。

「主要目的是要保護公務人員！」官員說，公務人員赴中經常成為中共統戰滲透的對象，無論是被「強制性」約談詢問，或接受中共的攏絡利用都有可能，若在中國有跟中共黨政軍人士接觸，或被他們主動接觸，回台後都要向所屬機關通報。

他表示，公務人員赴中有許多亂象，監察院先前有糾正行政機關須改善，例如有些機關對於同仁赴中，完全毫無標準，有些機關浮濫請假，甚至有公務員未經同意就去了，有些機關有落實、有的沒在遵守，所以去年就用同一套標準，來規範所有公務人員赴中港澳都須事先取得同意。

