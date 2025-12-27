公務員赴陸全面納管「影響雙城論壇？」林奕華：一定長長久久

台北市副市長林奕華27日中午代表市長蔣萬安率北市團抵達上海，被問到公務員赴中需報備一事，是否會影響未來雙城論壇舉辦？林則簡短回應表示「雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」（丁上程攝）

行政院26日院會中討論通過《兩岸人民關係條例》修法，新增立委赴中也須要經過許可，其中公務員赴中也全面採許可制，引發各界議論。台北市副市長林奕華27日中午代表市長蔣萬安率北市團抵達上海，被問到公務員赴中需報備一事，是否會影響未來雙城論壇舉辦？林則簡短回應表示「雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」

行政院討論的《兩岸人民關係條例》的修法內容，包括公務員赴中全面採許可制，並完善特定人員赴中規範制度，立委、退離職未滿3年的縣市首長、核定國家機密、辦理國家機密事項業務，或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員等，赴中前應經審查會審查許可。

由於適逢一年一度的雙城論壇，且今年輪到上海方舉辦，外界也關注目前碩果僅存的兩岸溝通管道，是否也會因此受到阻礙？林奕華27日率團抵達上海後，隨即前往上海梅賽德斯奔馳文化中心參訪，會前被問到雙城論壇是否有可能受影響一事，林奕華則簡短回應「雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」

