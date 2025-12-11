公務員赴陸奔喪限縮為三親等 內政部曝修法原因：中共積極誘拉、異常盤查

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

內政部日前預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」部分條文，修法重點包括，第一，赴陸探病、探親、奔喪由四親等限縮為三親等；第二，未具公務員身份者需在工作時間二日前提出申請，改為工作時間7日前；第三，若赴陸者有異常狀況或失聯，主管機關需盡到通報義務。移民署今（11）日表示，修法原因來在公務員近年赴陸，中共不斷積極誘拉、異常盤查，加劇公務員人身安全風險。

廣告 廣告

內政部日前預告修正「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」部分條文。（內政部提供）

內政部今日下午召開例行記者會。移民署長林宏恩說明，之所以修正公務人員、特訂身份人員赴陸許可辦法，源自於近幾年中共對我國公務人員赴陸參訪，不斷積極誘拉，甚至有異常盤查情況，像近期共諜案都有發生相關案例，公務員人身安全風險日益身升高，因此修改許可辦法中的第六條、第七條及第十條。

林宏恩進一步解釋，其中第六條之一項規定，現職政務人員包括縣市長、涉及國安關鍵技術人員等，赴陸前必須先申請許可，「探病、探親、奔喪將由四親等改為三親等」；第七條規定，未涉及國安機密的簡任十一職等以上、警正三階以上公務人員，以及任職於國防部、國安局、調查局等未具公務人員身份者，赴陸前向事業主管機關申請許可，「時間將由兩個工作日前修正為七個工作日前」。

至於第十條規定，林宏恩表示，主要針對公務人員赴陸發生異常狀況，或申請人赴陸失聯，各機關必須盡到通報義務。林宏恩也舉例，像十四職等的常務次長，本身屬十一職等以上的公務人員，所以他赴陸前也必須申請許可。

更多FTNN新聞網報導

違規在中國設籍遭罰！內政部廢止50人台灣戶籍 3位知名人士在列

宗教交流成統戰途徑？內政部曝一貫道最多：每月都有限制人身自由案情

內政部宣告統促黨違憲解散 張安樂：滅我一個還有千萬個

