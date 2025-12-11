公務員赴陸探親限縮為「三親等」 內政部：中共積極誘拉、異常盤查

移民署長林宏恩。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 內政部近日預告修法，包括政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全人員等，申請赴陸探親或奔喪親屬親等，由四親等修正為「三親等」；此外，高職等公務員以及警官等人員赴陸申請時間修正為「7個工作日前」。對此，移民署長林宏恩今（11）日表示，這幾年中共在陸港澳地區不斷積極誘拉我國公務員，並且有異常的盤查狀況，導致對公務員的人身安全風險日益升高，為配合管理政策，因此修法。

內政部近日預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，內容包括政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全人員等，申請赴陸探親或奔喪親屬親等，由四親等修正為「三親等」；另外，高職等公務員、警官與國安局、國防部、法務部調查局所屬機關人員等赴陸申請時間修正為「7個工作日前」。

廣告 廣告

內政部今下午召開部務會議後記者會，林宏恩表示，中共在陸港澳地區不斷積極誘拉我國公務員，並且有異常的盤查狀況，人身安全風險日益升高，為配合管理政策，因此修法。

根據第十條規定，林宏恩指出，主要針對公務人員赴陸發生異常狀況，或申請人赴陸失聯，各機關必須盡到通報義務。他並舉例，十四職等的常務次長，屬於十一職等以上的公務人員，所以赴陸前也必須申請許可。

內政部說明，這是為了「強化公務員赴陸港澳管理機制」精進措施的重大政策，相關精進措施將自明年1月1日起實施。

內政部表示，該辦法於民國82年4月30日訂定發布施行，歷經13次修正，有鑑於近年中共於大陸地區及香港澳門積極誘拉我公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，公務員赴大陸地區及香港澳門人身安全風險日益升高。為配合強化公務員赴陸管理政策，因此擬具第六條、第七條、第十條修正草案。

該許可辦法第六條原規定，擔任行政職務之政務人員、直轄市長、縣市長涉及國家安全、利益或機密業(公)務之人員及涉及國家核心關鍵技術業務人員，若有在大陸地區有設戶籍配偶或四親等內親屬，申請探病、探親、奔喪等事宜。內政部草案將修正由「四親等內」修正為「三親等內」。

另外，該草案也修正未涉及國家安全、利益或機密業務之簡任第十一職等以上公務員、警監三階以上警察人員與國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員申請赴陸時間，由應於預定進入大陸地區當日「2個工作日前」修正為「7個工作日前」，向主管機關申請。

該草案也增訂，各機關知道返台通報表異常事項或申請人赴陸失聯的通報機制，應即時通知陸委會、法務部、法務部廉政署、法務部調查局、內政部警政署及移民署。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

雙城論壇確定於12/27-12/28於上海登場 陸委會：盼聚焦市政交流

賴清德突召集51綠委明赴黨中央便當會 聚焦財劃法副署權及國防預算