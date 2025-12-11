公務員赴陸探親 限縮三等親內

內政部8日預告修法，未來公部門政務人員、縣市長、涉及國家安全人員等，申請赴陸探親、探病或奔喪對象範圍由「四親等內（堂、表兄弟姊妹）」修改為「三親等內」，移民署長林宏恩11日表示，修法緊縮，是為保護公務員赴陸的人身安全；而近幾年僅1人赴陸探親對象為四親等親屬，所以修法影響人數不多。

陸委會副主委梁文傑11日則表示，陸委會發現有些公務員濫用四等親，譬如受管制公務人員申請在大陸有一個表妹要去探親，這個在社會上也不太能接受；將四等親改為三等親，是經過很多討論後做出的決定，也比較符合一般社會的觀感。

內政部表示，近年中共於大陸地區及香港澳門積極誘拉我公務員，同時違法逮捕、羈押、盤查案例不斷累積，公務員赴大陸地區及香港澳門人身安全風險日益升高，「臺灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案規定擔任行政職務的政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全、利益或機密業務人員及涉及國家核心關鍵技術業務人員，申請赴陸探親、探病或奔喪親屬之親等，由「四親等內」修正為「三親等內」。

草案也修正未涉及國家安全、利益或機密業務的簡任第11職等以上公務員、警監三階以上警察人員與國家安全局、國防部、法務部調查局及其所屬各級機關未具公務員身分之人員，申請赴陸時間由應於預定進入大陸地區當日之「2個工作日前」修正為「7個工作日前」向主管機關申請。

移民署說明，若非所屬機關提列為兩岸條例第9條第4項的涉密人員，申請赴陸事由不受限制。

內政部此次朝限縮方向修法，但可能僅具象徵性意義；移民署指出，民國113年依據此許可辦法到大陸探親、探病或奔喪親屬者共有6位，但多年來僅有1位申請赴陸探親為四親等親屬，故修法後影響人數不多。