公務員赴陸擬全面採許可制 陸委會：必要風險控制

行政院院會今天(26日)通過兩岸人民關係條例部分條文修正草案，針對公務人員、民選公職人員前往中國加強規範。陸委會表示，此舉可提升國家安全維護與強化公民監督，進一步防範中共統戰滲透。

陸委會指出，草案修正包括4項重點，分別是公務員赴陸全面採許可制；完善特定人員赴陸規範制度；民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露；進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動。

陸委會認為，這次修法若能通過，將可精進現行赴陸管制規範，使管制方式單一，機關許可程序需要更為嚴謹，對於受管制人員赴陸權益更有保障。另外，修法變動成本最小，絕大多數公務員申請流程與現狀相符；受管制對象更為周延，降低國家安全風險；審查過程可提醒當事人赴陸人身安全風險；提高公民監督，公開透明保護民主機制，強化社會信賴；同時可防範中共統戰滲透，提升民主防衛。

廣告 廣告

陸委會表示，赴陸管制採許可制並非禁止赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制，且在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員，並不會影響一般民眾前往中國大陸。

陸委會表示，全國軍公教總數約62萬餘人，經提列為管制人員約2萬8千人，約占4%；以今年1月至10月為例，提出赴陸申請共233人次，不予許可32人次，許可比例達86.3%。

陸委會表示，將向國會積極說明修法的必要性與急迫性，希望國會支持這次修法，與行政部門共同攜手保護國家安全，強化赴陸管理機制。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

行政院會將拍板修正兩岸條例 立法委員、公務員赴中全面納管