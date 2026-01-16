公務員赴陸旅遊被盤查 陸委會提醒注意風險

（中央社記者李雅雯台北16日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，近期接獲案例通報，有中央部會單位公務員赴陸旅遊在下榻飯店被當地國安人員敲門、進房訊問，呼籲公務員注意赴陸風險。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，近期接獲案例通報，有中央部會單位公務員赴陸旅遊，在通關時候受到盤查，在下榻飯店被當地國安人員敲門、進房訊問，訊問工作職務內容、上司、同事等，甚至語帶威脅要求回台有所配合。

梁文傑提醒，公務員不要認為自己只是基層人員，或是負責職務沒有接觸國家機密所以赴陸不會有任何風險，中共想要收集、探查的公務訊息幾乎無所不包，風險是存在的，最近接獲好幾個案例通報。

他強調，現行制度要求11職等以上公務員赴陸必須經過內政部聯審會許可；10職等以下公務員向服務單位申請；倘若公務員赴陸確實遇到被盤查、被訊問等狀況，建議回報。

梁文傑重申，公務員不要以為職務未涉國家機密赴陸沒風險，對岸想要知道的東西包山包海，例如前桃園市立委候選人馬治薇涉及違反反滲透法，被對岸要求提供國會聯絡名冊等資料，一般人可能認為這不算機密，「可是對於對岸來說，這些他們就是想要知道」。

據陸委會統計資料，2023年迄今，公務員赴陸被盤查、被留置案例累計19起。（編輯：周慧盈）1150116