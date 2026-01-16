公務員赴陸旅遊遭盤查、國安人員進房訊問 陸委會籲注意風險

陸委會副主委兼發言人梁文傑今天表示，近期接獲多個案例通報，有中央部會單位公務員赴陸旅遊，除了通關時遭盤查外，在下塌飯店也被當地國安人員敲門、進房訊問工作職務內容等資訊。梁文傑提醒，公務員切勿以為職務未涉及國家機密，赴陸就無風險，若遭遇盤查、訊問等狀況，建議回報。

大陸委員會（陸委會）16日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。（中央社）

梁文傑表示，近期接獲案例通報，有中央部會單位公務員赴陸旅遊，通關時受到盤查，且在下塌飯店被當地國安人員敲門、進房訊問工作職務內容、上司、同事等資訊，甚至語帶威脅要求回台有所配合。

梁文傑提醒，公務員不應認為自己僅是基層人員，或負責職務沒有接觸國家機密，所以赴陸不會有任何風險，中共想要收集、探查的公務訊息幾乎無所不包，風險是存在的，最近已接獲多個案例。

梁文傑強調，現行制度要求11職等以上公務員赴陸必須經過內政部聯審會許可；10職等以下公務員向服務單位申請；倘若公務員赴陸確實遭遇盤查、訊問等狀況，建議回報。

梁文傑重申，公務員切勿以為職務未涉國家機密，赴陸就不會有風險，對岸想要知道的東西包山包海，例如前桃園市立委候選人馬治薇涉違反反滲透法，被對岸要求提供國會聯絡名冊等資料，一般人可能認為這不算機密，「可是對於對岸來說，這些他們就是想要知道」。