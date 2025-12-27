公務員赴陸未來須報准 林奕華：雙城論壇仍每年舉辦

親自在聖誕樹掛上心願卡，台北市長蔣萬安下午親自到北捷案的中山站「安心關懷小站」視察，瞭解第一線服務運作與民眾需求。

蔣萬安詢問台北市諮商心理師公會理事長藍挹丰，「目前好像有40多位民眾來接受諮商，後來也有20多位會轉介到後續專業的醫師。」

雙城論壇27、28日登場，因應北市日前發生隨機攻擊事件，台北市長蔣萬安只出席28日主論壇；副市長林奕華率領的主團中午抵達上海後，由上海市台辦主任金梅、副主任李驍東、上海市府副秘書長朱民等人接機，相較於蔣萬安2023年訪上海，當時由副市長華源接機，層級有所降低。

主團第一個參訪行程就是體驗軌道交通，下機後搭乘上海機捷「市域機場聯絡線」抵達市區，隨後前往「梅賽德斯奔馳文化中心」，交流如何把演唱會經濟和市政結合，也到「中山醫院」參訪AI智慧醫療。

不過外界也關注，未來公務員赴中要報准，是否會影響雙城論壇？

台北市副市長林奕華回應，「雙城已經第16年了，一定是長長久久、每年舉辦。」

共機艦持續擾台，陸委會副主委梁文傑也喊話蔣萬安，台灣人民很反感共機擾台，如果到上海能表達台灣立場，一定會受到台灣人民的歡迎。

記者提問，「會跟中方表達不希望機艦擾台嗎？」林奕華表示，「市長去年雙城就說過了。」

2025台北上海雙城論壇一波三折，從9月延後到12月，又發生1219隨機攻擊事件。台北市長蔣萬安人還沒到，話題就已經先發酵。中國媒體採訪團的報名狀況也相當踴躍，近50人報名、超過20家媒體，比起2023年關注程度不減。