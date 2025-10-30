公務員赴陸港澳要報備 陸委會：法源在兩岸條例

（中央社記者李雅雯台北30日電）立法委員翁曉玲批評，陸委會要求公務人員赴陸港澳前報備，非常擾民。陸委會回應，公務人員赴陸必須報備的規定源於兩岸條例，這規範原先即有，只是過往沒有嚴格執行。

大陸委員會（陸委會）30日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

翁曉玲在個人社群專頁表示，陸委會近期發布一連串「整肅」公務人員措施，要求公務人員不分職等，赴陸港澳前要先報備，回來還要寫報告，相關要求非常擾民，陸委會的作法限制人民行動遷徙自由、違反法律保留原則。

梁文傑回應，根據兩岸條例，11職等以上公務人員赴陸必須向內政部提出申請、獲得許可；10職等以下則是必須經過任職主管機關許可，不過多年來，10職等以下公務人員赴陸前先申請的要求未確實地被落實。

梁文傑表示，這個狀況有被監察院提案糾正，所以必須依據規定加以要求，10職等以下公務人員若要赴陸，必須經過任職主管機關許可；倘若未做到，將依公務人員考績法、公務員服務法懲處。

梁文傑強調，全國公務人員都要遵守相關規範，依據現行法律，公立學校教師不算是公務人員，不過若有兼任行政職，則算是公務人員，必須按照規範執行。

公務人員除了赴陸必須先申請外，赴港澳也要事先通報。

梁文傑9月11日宣布，「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」修正案生效，各機關公務人員赴香港、澳門必須事先通報、登錄，不管是在平日、在假日或基於任何事由，違者將被懲處，明年6月30日以前為宣導期，明年7月新制上路。（編輯：楊昇儒）1141030