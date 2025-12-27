公務員赴陸納管衝擊雙城論壇？林奕華：一定年年辦「長長久久」

行政院26日通過《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，立委赴大陸須經內政部會同相關部會組成的審查會許可，公務員赴大陸也全面採許可制。對於此事是否會影響未來雙城論壇舉辦？台北市副市長林奕華今天表示，雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。

台北市副市長林奕華27日代表市長蔣萬安率團抵達上海，被問到公務員赴陸需報備，是否會影響未來雙城論壇舉辦？她回應，「雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」（圖／台北市府提供）

行政院長卓榮泰表示，公務員及民選公職對國家都應負有忠誠義務，近來大陸持續對台灣加強滲透，此次修法為完善公務員赴大陸管制，要求民選公職人員揭露接觸中共黨政軍資訊，並強化曾任特定職務人員赴大陸行為規範，以確保國家安全。

廣告 廣告

台北市副市長林奕華率團前往上海參訪。（圖／台北市府提供）

陸委會說明，10職等、警監4階以下未涉密人員，赴大陸須經所屬機關許可。赴大陸前應經審查會審查許可人員的增訂項目，包括立委、退離職未滿3年的縣市長、核定國家機密人員、辦理國家機密事項業務或因業務上知悉、持有及保管國家機密的人員，以及一般公務員違反赴大陸規定者，自主管機關知悉之日起3年內改為強制列管。

台北市副市長林奕華率團在上海參訪。（圖／台北市府提供）

林奕華今天中午代表市長蔣萬安率團抵達上海，並前往上海梅賽德斯奔馳文化中心參訪，對於外界關注此事是否影響未來雙城論壇的舉辦，林奕華說，「雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。」

延伸閱讀

賴清德對「鄭習會」開砲 鄭麗文嗆：對美軍購換過境紐約？

禮讓高虹安藍營不推人 鄭麗文：新竹市也適用「現任優先」

賴清德遭彈劾還反嗆藍白！鄭麗文開砲：再甩鍋恐面臨全民唾棄