公務員身心調適假上路首月 2885人使用中央機關較多
（中央社記者高華謙台北30日電）公務員身心調適假10月10日上路，人事總處統計，10月份共2885人使用，請假天數約3177天，其中中央機關占6成。銓敘部說，這顯示增訂身心調適假政策讓有需要的公務員得以運用並有初步成效，未來將視情形適時辦理宣導。
勞動部勞發署北分署去年11月發生吳姓公務員輕生案，引發各界對公務職場霸凌重視。考試院啟動一系列修法，包括完善申訴處理機制、追究行為人行政責任等；另也增訂3天公務員身心調適假，併入事假且得以小時計算，不須證明文件，機關不得拒絕、也不得影響考績或作出其他不利處分。
根據行政院人事行政總處最新統計，10月10日至10月31日，共有2885人使用身心調適假，其中中央機關為1604人、地方機關1281人；請假時數共2萬5418小時，中央機關為1萬5563小時、地方機關9855小時，以中央機關占61%較多。
以公務員法定上班時數8小時換算，身心調適假請假天數共3177.25天，其中中央機關為1945.37天，平均每人約請1.21天；地方機關為1231.87天，平均每人約請0.96天。
現行規定，公務員每年得請事假7日，不過7天的家庭照顧假、與3天的身心調適假都併入事假計算，超過規定日數的事假應按日扣薪。若細看人事總處統計的各項請假類別資料，民國111年至113年，休假、公假、病假與喪假為第1至4名。第5名則為家庭照顧假或娩假，事假則連3年都第7名。
以113年請假情形來說，公務員請休假時數共1816萬1249小時，請假人數占總人數比率91.88%；公假共1078萬803小時，請假人數占84.74%；病假共169萬9263小時，請假人數占18.90%；喪假共116萬3140小時，請假人數占11.56%；家庭照顧假共75萬3550小時，請假人數占13.34%；事假共61萬2150小時，請假人數占12.45%。
針對身心調適假併入事假計算，部分公務員可能仍擔心會影響考績或被貼標籤，進而影響使用情況。人事總處表示，併入事假計算，是考量身心調適假目的在於公務人員遇到心理不適的自我覺察時，得即時請假調整身心狀況，以降低後續心理疾病風險，因此以「預防」概念出發，多數請假人員可能未達疾病程度，為避免被標籤化，而併入事假計算。
人事總處說，又基於不同職域人員整體衡平考量，以公務人員請事假未超過規定日數不予扣薪，已優於適用勞動基準法人員請事假不給工資規定，因此維持現行支薪事假日數，避免擴大不同職域人員給假權益差距。
法制主管機關銓敘部表示，10月份全國公務員請身心調適假共2885人，顯示增訂身心調適假政策讓有需要的公務員得以運用並有初步成效。未來將持續蒐集各界意見，並視情形適時辦理宣導，以期營造對公務人員更健康、友善、安全職場環境。（編輯：蘇志宗）1141130
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 23 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
影/悚！桃園蘆竹工廠大火「電纜狂燃、巨量黑煙衝天」
桃園市蘆竹區今（30日）上午發生工廠大火，據警消的救援資訊，地點發生在龍安路二段上，上午7點10分左右獲報後，立即出動第三大隊大竹分隊人車趕往灌救，據了解現場燃燒電纜疑似為回收場，截至目前為止沒有發現有人受困，持續搶救中，巨量黑煙竄上高空的景況相當駭人，起火原因仍有待火勢撲滅後，由火調科進一步釐清。中天新聞網 ・ 4 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
目前有關聯署顯示「已結束」。BBC中文曾向香港警方查詢，以確認被捕人身份及涉及罪名。警方僅回覆，「採取任何行動，均會按實際情況，依法處理。」BBC NEWS 中文 ・ 14 分鐘前
「心跳未停就摘器官」曾爆質疑 器捐中心最快12月修指引
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內今年6月爆發有法醫質疑北部某醫院在病患仍接著葉克膜「心跳未停止」之下，就要求檢警相驗，準備摘除器官進行移植，事後證實是對心臟停止死亡後器官捐贈流程不夠熟悉造成的烏龍事件。器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今（28）日證實，為避免再有類似誤會，經與法務部達成共識，最快將於12月底針對現行「心死捐贈」指引進行修正，協...匯流新聞網 ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 22 小時前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 6 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 18 小時前
潘迎紫親赴大埔宏福苑火災祈福法會 捻香悼念「願死者離苦得樂」
香港大埔宏福苑大火，目前共有128人死亡、數百人失聯，女星潘迎紫得知此事後，難過發文表示：「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」，昨(29日) 親自前往大埔宏福苑火災祈福法會，捻香弔唁所有罹難者。中時新聞網 ・ 4 小時前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 1 天前
宏福苑大火衝擊延燒！港男提4大訴求連署促徹查 竟遭國安處帶回問話
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導香港大埔宏福苑發生80年來最嚴重的大火後，社會要求全面調查的聲浪不斷升高。據《南華早報》報導，一名在網路發起連署、要...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
高雄某汽車保養廠昨凌晨大火爆炸聲不斷…「婦陳屍2樓」兒到場悲慟崩潰
高雄市大樹區昨（29）日凌晨發生火警！某汽車保養廠突然傳出爆炸聲，接著整個廠房迅速陷入火海，濃煙不斷竄出。消防人員到場後，花了近一小時終於控制火勢，不過進入清理火場時，卻驚見一名女性遺體，家屬接到通知到場時，情緒悲慟崩潰。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
新竹城隍廟商圈「4砍1」 小吃店員工身中數刀重傷送醫
新竹市 / 綜合報導 最新消息!新竹市知名商圈城隍廟附近1間小吃店，昨(29)日晚上9點多發生一起群眾鬥毆事件。民眾報案，有人持刀械利器行凶，1名男子被砍成重傷，救護人員獲報到場時已經意識不清，初步了解是小吃店員工在外與人糾紛，對方4人闖入店內對男子猛砍數刀後逃逸，警方隨後逮捕1人，正循線追查砍人的嫌犯及2名同夥。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
宏福苑大火奪百命 兩百人失聯續搜救1／宏福苑大火「完全撲滅」至少128死 「發泡膠板」成引燃物
香港新界大埔高樓住宅宏福苑26日下午發生大火，造成至少128人喪命、79人受傷，仍有200人失聯。香港消防處今天下午3點舉行記者會，宣布上午10點18分完全撲滅火勢，同時公布初步調查，除了證實火警警報器發生故障，也表示大廈外牆的竹製棚網本身是符合標準的阻燃物料，但火勢迅速蔓延，主要是因為外牆的發泡膠板被引燃，加上高溫導致玻璃爆裂，火焰進而侵入室內，使整棟建物迅速陷入危險。鏡新聞 ・ 1 天前
台男遭押走4天獲釋 韓國瑜致謝張嘉郡：盼國人在海外平平安安
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，孰料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，所幸杜拜時間28日凌晨1時已平安獲釋，目前暫時安置在我國駐杜拜辦事處長的宿舍，外傳是「同名同姓」遭冤枉才被「誤抓」。對此，立法院長韓國瑜稍早回應，非常感謝藍委張嘉郡的幫忙，也希望台灣人在海外都能平平安安。張嘉郡今早於立法院議場前受訪時還原，來自雲林斗六的一對陳姓夫妻23日前往歐洲旅行，途經阿布達比轉機空橋時，突然有5名武警出現將陳先生帶走，陳男的妻子非常害怕，並在轉機櫃檯求助，但未得到任何協助，在舉目無親、孤立無援的狀況下，只好被迫跟著旅行團前往土耳其伊斯坦堡（Istanbul），韓院長獲悉此事後也非常關心。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。韓國瑜中午在國民黨青年部前副主任丁瑀等人的陪同下，現身立法院議場前，與前來參訪的輔大法律系學生合影，還透露議事處處長就是輔大法律系畢業的，隨後他也短暫接受媒體堵訪，回應陳男無故遭阿布達比執法人員帶走一案。韓國瑜（中）、國民黨青年部前副主任丁瑀（右4）等人與輔大法律系學生合影。（圖／民視新聞）韓國瑜表示，謝謝雲林的立法委員張嘉郡，非常感謝她的幫忙；至於聽聞記者透露陳男已獲釋的消息時，韓則說，「OK、謝謝，一切平安就好，希望台灣人在海外都平平安安」。原文出處：快新聞／台男遭押走4天獲釋 韓國瑜致謝張嘉郡：盼國人在海外平平安安 更多民視新聞報導怎麼又是你？麥玉珍又失言稱軍購變「廢鐵」：飛機有試飛？宏福苑大火「棚網」惹禍？港府全面檢查工地防火設施尾盤湧賣壓！台股終場僅小漲71點 台積電收1440元、上漲5元民視影音 ・ 1 天前
香港大火128死悲痛籠罩！楊千嬅紅館演唱會照開 網怒批：眼中只有錢
香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，至今已造成128人死亡、上千戶民宅受損，全港哀悼氣氛沉重。受此影響，多項演藝活動宣布暫停或延後，以表達對災民的哀悼。原定於今（29）日起在紅館舉行的香港歌手楊千嬅「Live MY LIVE 2025演唱會」六場連演，主辦方宣布將如期舉行，但此決定在社群上引發部分網友不滿，有人留言批評「全城哀悼，你反而有心情慶祝30週年開演唱會，良心良知何在」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前