公務員鬼故事，加班羞辱罰深蹲！衛福部爆大規模霸凌案，5主管身分全曝光

勞動部勞發署北基宜花金馬分署前分署長（北分署）謝宜容職場霸凌事件喧騰一時，北分署吳姓公務員輕生案震驚社會，同時也讓公部門各類「職場鬼故事」浮出檯面。然而，雖立法院日前才通過職安法修法，以修法強化霸凌防治，但衛生福利部（衛福部）又爆發橫跨多個單位的職場霸凌案，監察院近日通過糾正衛福部，並請考試院會同行政院督導研擬相關配套，以完善公務人員職場霸凌防範機制。對此，衛福部長石崇良16日回應，若有新事證不排除重啟調查。

衛福部爆出共計9個單位、13名簡任主管疑似涉及職場霸凌案，震驚社會，監察院形容，涉案範圍、人員之廣，令人震驚且遺憾。監察院11月19日審議通過監委葉大華、王麗珍所提的調查報告及糾正案，通過糾正衛福部；監察院另於12月9日通過及公布衛福部保護服務司前簡任視察林春燕、長期照顧司前專門委員王齡儀、社會救助及社工司簡任視察王燕琴、長照司司長祝健芳、中央健康保險署前組長劉玉娟等5人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

怒罵咆嘯、加班不給休息 監院列5主管霸凌樣態

監察院指出，上述5人皆為簡任主管，涉有職權濫用嚴重侵害部屬人格權、名譽權及健康權，有職場不法侵害行為且持續多年，不但惡化職場工作環境，更有損機關聲譽，違失情節重大，因此通過彈劾。根據監院新聞稿，主管於任職期間利用權勢差距，督導期間瘋狂打槍部屬公文、文稿，更因情緒管理不佳，以羞辱性言詞（很爛、斷頭台、殺等字眼）大聲咆哮、怒斥及羞辱下屬，導致同仁至身心科就診、乃至離職。

此外，還有主管在下屬休息時間要求深蹲、談話，損害其休息時間，或於非工作時間要求即時回應LINE訊息等；更有人在事發後「希望」同仁在被調查時表態支持，企圖影響調查。監察院指出 ，面對立委接獲職場霸凌檢舉案，​時任衛福部長邱泰源承諾1週內完成調查，衛福部在倉促調查下，只提供同仁24小時填覆表單反應，也未納入調離職人員；此外，行為人都是現職簡任主管，但本案調查期間卻只將3名主管暫時調整職務，其餘人被要求自行請休假，影響潛在被害同仁求助意願及事實調查。

據《中央社》報導，監委指出，且衛福部調查完成後，僅以公文通知涉案行為人調查結果卻未載明理由，而共有3名職場霸凌成立且情節重大（記1大過）的簡任違失人員，卻只將1人移付懲戒，而經調查職場霸凌成立的主管人員卻未獲調整職務或加強監督，至今仍任原職。對於監察院通過彈劾，石崇良接受媒體聯訪時強調，對職場霸凌案，衛福部都以公平公正公開的態度來處理，會盡快深入了解，才能進一步採取適當作為；他也說，最重要的是不冤枉也不錯放該負責的人，以勿枉勿縱的態度來面對。

