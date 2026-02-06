「公務執行中」牌子遮車牌 外包商連續違規

引發熱議的還有台南有一輛機車夾著公務執行中的牌子逆向。（圖／東森新聞）





引發熱議的還有台南有一輛機車夾著公務執行中的牌子逆向，不打方向燈、跨越雙黃線左轉，一連串違規。而且公務執行中的牌子還遮住車牌，超囂張！

民眾騎車行駛在台南市的勝利路上，突然從左邊的巷子竄出一輛機車，他先是逆向行駛，未打方向燈，跨過雙黃線後，竟然又再度跨越雙黃線左轉，一連串的違規讓後方的騎士看傻了眼。這部機車夾著執行公務中的牌子，還遮住車牌，這是台南市府的外包廠商，執行公務竟連續違規。

民眾：「以為自己是公務人員，然後可以隨意這樣子執行任何事情啊，車牌遮住了當然不OK啊，用騙的啊，用工務局的名義啊，亂竄亂竄啊，感覺上不好啦。」

《EBC東森新聞》重回現場，這台連續違規的機車又出現了，這次他把執行公務的牌子放在前面的置物箱裡，拒絕受訪，可以確定的是，他是台南市工務局委外的廠商。

台南市工務局副局長王建雄：「工務局將要求廠商在道路行駛不可以公務識別證遮擋車牌，應遵守交通法規，工務局並將依契約處理，避免類似情事再發生。」

男子屬於委外廠商員工，雖然還不確定他會受到什麼懲處，交通違規這一條一定賴不掉。台南市開元所所長洪士雄：「將公務證黏貼違規遮蔽車牌，已違反道交處罰條例第13條第1項，安裝器具致不能辨認牌號，可處新台幣2400到4800元罰鍰。」

不僅遮車牌要被罰，連續逆向跨越雙黃線左轉的違規行為也會一併被開罰，真的就像民眾說的，不能仗著執行公務牌子，就能當作違規交通的擋箭牌。

