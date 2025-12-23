公務數位轉型 新北做先鋒

新北市府民政局推動自然人憑證除實體卡結合行動自然人版本（右），提升市府同仁行政效率並深化數位政府服務基礎。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

免插卡時代來臨，手機就是通行證！為提升公務人員對數位身分服務運用能力，新北市府民政局廿三日辦理「推廣行動自然人憑證及現場實作說明會」，暨協助市府各局處員工完成行動自然人憑證相關設定，由公務開始數位轉型，強化服務效率。

民政局長林耀長表示，這次說明會以「綁定行動自然人憑證，數位生活好幫手」為核心，協助市府同仁將實體自然人憑證綁定至行動裝置ＡＰＰ（手機或平板），藉此鼓勵市府同仁熟悉並善用政府數位服務；行動自然人憑證可應用於線上申辦、公務系統登入等，提升市府同仁行政效率，並深化數位政府服務基礎。

說明會並透過現場實作方式，完成行動自然人憑證ＡＰＰ綁定，同步操作戶政服務線上申請電子戶籍謄本。

林耀長指出，行動自然人憑證免插實體卡，運用範圍日益廣泛，除市府行政及公文系統外，生活中稅務、健保、金融及護照過期重新申辦等皆可使用行動自然人憑證認證身分。

林耀長表示，這次說明會有一千二百名市府同仁參加，民政局繼續推廣行動自然人憑證的多元應用，製作自然人憑證應用圖卡，發布於新北民政保平安臉書粉絲團；同時蒐集使用者回饋，統計同仁在實作後最常遇到的問題，作為未來推廣活動的參考。行動自然人憑證教你一機在手，輕鬆搞定報稅、申請電子謄本，還能應用二七０項線上服務。