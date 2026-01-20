公務船東北角五福 烏石港首航

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航。（記者董秀雲攝）

▲交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處在宜蘭烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航。（記者董秀雲攝）

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處於昨（二十）日在宜蘭烏石港碼頭，舉行新造公務船「東北角五福」首航儀式活動。在東北角管理處處長游麗玉的帶領下，邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛、立委陳俊宇特助梁嘉享、宜蘭縣議員賴良洲秘書陳舜梁、議員林詩穎特助游家睿、宜蘭縣政府工商旅遊處長李東儒、宜蘭縣頭城鎮民代表會柳志民、海洋委員會海巡署北部分署第一岸巡隊隊長謝俊傑、頭城區漁會理事長陳秀暖、常務監事簡文魁、總幹事鄭閔澤、宜蘭縣賞鯨推廣協會總幹事簡明義、頭城鎮港口里里長李世田、宜蘭縣觀光協會理事長卓志宏、龜山島社區發展協會理事長簡英俊、宜蘭縣觀光大使協進會理事長林淑貞及大東北角觀光圈業者等貴賓共同參與。活動在舞獅表演與傳統「擲福」習俗中，正式宣告這艘新成員投入東北角及宜蘭海岸的服務行列。

東北角管理處長游麗玉表示：東北角及宜蘭海域觀光資源豐富，隨著海上遊憩活動日益興盛，公務船的更新與效能提升至關重要。「東北角五福」的加入，不僅提升了推展觀光及管理的量能，更象徵永續經營的目標。未來，「東北角五福」將常駐於宜蘭海域，持續為遊客提供更優質及安全的海洋旅遊環境。